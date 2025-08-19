Deputados cobram melhorias em rodovia do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (10) requerimento dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD), Tercílio Turini (MDB), Gilson de Souza (PL), Professor Lemos (PT), Delegado Tito Barichello e Jairo Tamura (PL), direcionados ao secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti. Os parlamentares solicitam reforço na sinalização do trecho da PR-090 (Estrada do Cerne), entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, conhecido como Serra Fria, especialmente na altura do km 275.

Os deputados pedem a imediata instalação de redutores de velocidade, sinalização horizontal e vertical, pintura de avisos e faixas de pista, além da colocação de placas de orientação sobre subidas, descidas e curvas.

“Em menos de 24 horas, dois graves acidentes tiraram vidas e deixaram feridos na Serra Fria. A comunidade chama o trecho mais perigoso de ‘Curva do Caixão’ – um verdadeiro grito de socorro que não pode continuar sendo ignorado. É preciso garantir maior segurança e prevenir novos acidentes na região”, afirmou Romanelli.

“Os acidentes recentes são novas tragédias anunciadas que tiram vidas, provocam muitas sequelas e destroem famílias. A comunidade regional convive com o perigo e questiona: quando será o próximo acidente? Quantos vão morrer? Até quando vamos correr riscos nessa estrada?”, destacou Turini.

Acidentes

Os moradores do Norte Pioneiro acompanham, mais uma vez com indignação, os acidentes registrados na PR-090, entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, no trecho de oito quilômetros conhecido como Serra Fria. Em menos de 24 horas, nos dias 14 e 15 de agosto, duas ocorrências voltaram a fazer vítimas na rodovia estadual: no primeiro acidente, um caminhoneiro de 39 anos morreu; no segundo, três pessoas ficaram feridas – uma delas em estado grave –, após colisão envolvendo dois caminhões e uma caminhonete.

“Não podemos mais aceitar que a PR-090 seja palco de tragédias e sofrimento. Já passou da hora de garantir segurança para quem precisa usar essa estrada. Nossa prioridade é preservar vidas”, reforçou Romanelli. “São medidas emergenciais que não devem ser proteladas. Ou vamos ver novamente pessoas morrendo e famílias chorando”, acrescentou Turini.

Intervenções

No requerimento, os parlamentares ressaltam que a PR-090, a Estrada do Cerne, é uma rodovia de 406,2 quilômetros bastante utilizada pela população das regiões Norte Pioneiro, Norte e Noroeste do Paraná, além de motoristas do interior de São Paulo, como rota de deslocamento a Curitiba e ao Porto de Paranaguá.