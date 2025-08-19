Deputados cobram melhorias em rodovia do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (10) requerimento dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD), Tercílio Turini (MDB), Gilson de Souza (PL), Professor Lemos (PT), Delegado Tito Barichello e Jairo Tamura (PL), direcionados ao secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti. Os parlamentares solicitam reforço na sinalização do trecho da PR-090 (Estrada do Cerne), entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, conhecido como Serra Fria, especialmente na altura do km 275.
Os deputados pedem a imediata instalação de redutores de velocidade, sinalização horizontal e vertical, pintura de avisos e faixas de pista, além da colocação de placas de orientação sobre subidas, descidas e curvas.
“Em menos de 24 horas, dois graves acidentes tiraram vidas e deixaram feridos na Serra Fria. A comunidade chama o trecho mais perigoso de ‘Curva do Caixão’ – um verdadeiro grito de socorro que não pode continuar sendo ignorado. É preciso garantir maior segurança e prevenir novos acidentes na região”, afirmou Romanelli.
“Os acidentes recentes são novas tragédias anunciadas que tiram vidas, provocam muitas sequelas e destroem famílias. A comunidade regional convive com o perigo e questiona: quando será o próximo acidente? Quantos vão morrer? Até quando vamos correr riscos nessa estrada?”, destacou Turini.
Os moradores do Norte Pioneiro acompanham, mais uma vez com indignação, os acidentes registrados na PR-090, entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, no trecho de oito quilômetros conhecido como Serra Fria. Em menos de 24 horas, nos dias 14 e 15 de agosto, duas ocorrências voltaram a fazer vítimas na rodovia estadual: no primeiro acidente, um caminhoneiro de 39 anos morreu; no segundo, três pessoas ficaram feridas – uma delas em estado grave –, após colisão envolvendo dois caminhões e uma caminhonete.
“Não podemos mais aceitar que a PR-090 seja palco de tragédias e sofrimento. Já passou da hora de garantir segurança para quem precisa usar essa estrada. Nossa prioridade é preservar vidas”, reforçou Romanelli. “São medidas emergenciais que não devem ser proteladas. Ou vamos ver novamente pessoas morrendo e famílias chorando”, acrescentou Turini.
No requerimento, os parlamentares ressaltam que a PR-090, a Estrada do Cerne, é uma rodovia de 406,2 quilômetros bastante utilizada pela população das regiões Norte Pioneiro, Norte e Noroeste do Paraná, além de motoristas do interior de São Paulo, como rota de deslocamento a Curitiba e ao Porto de Paranaguá.
“Mais uma vez, atendendo solicitação de lideranças e famílias, pedimos uma ação urgente. A topografia com muitas subidas e descidas e o traçado cheio de curvas dificultam bastante a visibilidade. Os pontos de descida também favorecem o excesso de velocidade. No caso dos caminhões, a situação se torna ainda mais perigosa pela dificuldade de controlar o veículo. A tudo isso se soma a falta de sinalização adequada para alertar sobre os riscos do trajeto”, afirmam os deputados no texto do requerimento.