Assembleia Legislativa recebe representantes de universidade paraguaia

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Estudantes e docente da Universidade Católica de Nossa Senhora de Assunção, no Paraguai, conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná nesta quinta-feira (14), em visita guiada pela Escola do Legislativo. Recebidos pelo diretor Jeulliano Pedroso, o grupo participou de conversa sobre a estrutura do Poder Legislativo, relações internacionais e oportunidades de cooperação entre os dois países.

O encontro fez parte de um programa de formação do curso de Diplomacia, que incluiu também visitas a universidades locais, ao Tribunal de Justiça, à Escola da Magistratura e ao Judiciário. Também participaram os professores da Universidade Tuiuti do Paraná, Gabriela Buzzi e Gilson Bonato.

“Uma das funções da Assembleia Legislativa é comunicar as questões do Estado do Paraná e oportunizar que as pessoas conheçam como nos organizamos e as possibilidades de interação. Muitos estudantes aqui são de Relações Internacionais e já têm atuação institucional no Congresso Nacional do Paraguai. Temos relações muito estreitas com o Paraguai e possibilitar que eles conheçam como nos organizamos politicamente e como pensamos a legislação reforça uma espécie de diplomacia subnacional”, avaliou Pedroso.

O professor Cristian Bernal destacou a importância de os estudantes conhecerem a educação e o povo brasileiro. “Em especial a Assembleia, onde estão os políticos que têm o mandato popular. Como estão estudando Diplomacia, precisam conhecer a realidade do nosso país e de outros”, afirmou o docente, que é pós-graduado em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e agradeceu a oportunidade de visitar o Parlamento e retornar a Curitiba.

“A gente valoriza muito essa oportunidade e estamos muito gratos por estar aqui”, afirmou a estudante Alexa Melnyczuk. Segundo ela, a experiência reforçou a intenção de atuar na capital paranaense após a formatura, no próximo ano.

Pedroso também explicou o funcionamento do Parlamento Universitário, programa da Escola do Legislativo que promove aos estudantes uma imersão na rotina da Assembleia. Ele adiantou o convite para que representantes da instituição paraguaia participem da próxima edição como observadores.