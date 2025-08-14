Prefeitura de Jaboti inicia reforma histórica do Ginásio Municipal com investimento de R$ 500 mil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - Nesta semana, a prefeitura de Jaboti, no Norte Pioneiro, deu um passo importante na valorização do esporte. Com apoio do Governo do Estado, foi iniciada a reforma do Ginásio Municipal Antônio Curan, uma obra aguardada há anos pela população, que agora celebra mais esta conquista.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a reforma do espaço teve início nesta segunda-feira (11), e a obra deve ser concluída e entregue ainda neste ano, com prazo máximo até o mês de dezembro.

“Vai ser uma obra história para todos nós”

Toda a obra terá um investimento total de R$ 535 mil, sendo que R$ 375 mil são de emendas disponibilizadas pelo Governo do Paraná, e o restante é uma contrapartida do próprio município. Em entrevista com a Folha, o secretário de Esportes, Pedro Daniel, destacou que os serviços vão desde melhorias ao redor do Ginásio até a readequação da quadra ao tamanho oficial.

“As arquibancadas serão reformadas, o ginásio será pintado por dentro e por fora, o local ao redor também terá alguns ajustes, e a nossa quadra finalmente será readequada ao tamanho oficial, além de que com a verba, vamos conseguir emborrachar ela, para melhorar ainda mais a experiência de quem usa”, destacou Pedro.

Segundo o que disse o secretário à reportagem, se completaram mais de 34 anos da inauguração do ginásio, e até agora, a estrutura não passou por uma reforma que a modernizasse desta forma. “Vai ser uma obra história para todos nós”, enfatizou.

Obras começaram nesta segunda-feira (11). Foto: Divulgação

Além da modernização, adequação e outras reformas na infraestrutura, o ginásio receberá uma nova marca, com as características da cidade. Assim como acontece em outros municípios, o ginásio que traz o nome de Antônio Curan receberá um apelido carinhoso pelos moradores. “Vamos escrever na faixada ‘Jabotizão’, que será o nome fantasia do ginásio”, contou Pedro Daniel.

Mesmo a reforma ainda estando no início, o secretário já sonha com projetos para o ginásio. “Vamos fazer mais competições e trazer campeonatos regionais aqui para a cidade, sem contar que a reforma vai melhorar a qualidade dos nossos projetos esportivos, como a escolinha das crianças”, destacou. “É uma conquista muito importante para todos nós”, concluiu.

Em um vídeo, o prefeito Régis Willian afirmou que ainda neste ano o ginásio estará pronto para uso novamente. “Já temos a informação de que até dezembro estará tudo pronto e poderemos usar o ginásio de volta”, afirmou o prefeito.