Japira entrega kits esportivos para fortalecer as atividades do Grupo da Terceira Idade

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - Nos últimos anos, o Paraná tem ampliado de forma significativa as ações voltadas à valorização da saúde das pessoas idosas, conquista que lhe rendeu, neste ano, o título de Estado Amigo da Pessoa Idosa. No Norte Pioneiro, essas iniciativas também se destacam e, em Japira, acabam de ganhar um reforço importante para garantir ainda mais qualidade e efetividade nas atividades voltadas a esse público.

Nesta quarta-feira (13), a prefeitura de Japira deu mais um passo importante na valorização das atividades do grupo da Terceira Idade, promovidas pelo Centro de Assistência de Referência Social (CRAS). Através da Secretaria Municipal de Esportes, a prefeitura realizou a entrega de novos kits esportivos, que prometem inovar as ações voltadas para este grupo.

Conforme afirmou a própria prefeitura, as atividades promovidas para o grupo são iniciativas que buscam proporcionar mais qualidade de vida, bem-estar e inclusão para todos os idosos que são atendidos. Através do grupo, eles são incentivados a praticar atividades físicas regulares e passam por diversos momentos de lazer e interação.

Com a entrega destes novos kits, a prefeitura destacou que o CRAS poderá ampliar o alcance e a qualidade das ações voltadas para a saúde física e mental dos integrantes do grupo, reafirmando o compromisso do município com o cuidado e a valorização da pessoa idosa.

Entre os materiais entregues ao Centro, estão bolas de vôlei, basquete, futebol, cones, mesa de tênis de mesa e diversos outros equipamentos que prometem revolucionar as iniciativas da prefeitura, ofertando mais qualidade, segurança e novas atividades para os participantes do grupo.