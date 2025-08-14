8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Japira entrega kits esportivos para fortalecer as atividades do Grupo da Terceira Idade

Novos equipamentos prometem ampliar o alcance e a qualidade das iniciativas voltadas à saúde mental e física dos participantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/08/2025 às 10h26
Japira entrega kits esportivos para fortalecer as atividades do Grupo da Terceira Idade
Kits foram entregues para fortalecer as iniciativas do grupo da Terceira Idade. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - Nos últimos anos, o Paraná tem ampliado de forma significativa as ações voltadas à valorização da saúde das pessoas idosas, conquista que lhe rendeu, neste ano, o título de Estado Amigo da Pessoa Idosa. No Norte Pioneiro, essas iniciativas também se destacam e, em Japira, acabam de ganhar um reforço importante para garantir ainda mais qualidade e efetividade nas atividades voltadas a esse público.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Nesta quarta-feira (13), a prefeitura de Japira deu mais um passo importante na valorização das atividades do grupo da Terceira Idade, promovidas pelo Centro de Assistência de Referência Social (CRAS). Através da Secretaria Municipal de Esportes, a prefeitura realizou a entrega de novos kits esportivos, que prometem inovar as ações voltadas para este grupo.

Conforme afirmou a própria prefeitura, as atividades promovidas para o grupo são iniciativas que buscam proporcionar mais qualidade de vida, bem-estar e inclusão para todos os idosos que são atendidos. Através do grupo, eles são incentivados a praticar atividades físicas regulares e passam por diversos momentos de lazer e interação.

Com a entrega destes novos kits, a prefeitura destacou que o CRAS poderá ampliar o alcance e a qualidade das ações voltadas para a saúde física e mental dos integrantes do grupo, reafirmando o compromisso do município com o cuidado e a valorização da pessoa idosa.

Entre os materiais entregues ao Centro, estão bolas de vôlei, basquete, futebol, cones, mesa de tênis de mesa e diversos outros equipamentos que prometem revolucionar as iniciativas da prefeitura, ofertando mais qualidade, segurança e novas atividades para os participantes do grupo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Freepik
DESCARTE CORRETO Há 2 meses

Japira realiza coleta de lixos eletrônicos nesta quinta-feira

Coleta acontecerá entre as 09h00 e 17h00 no Centro Social até a próxima sexta-feira (06)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Acidente deixa mulher ferida na BR-153 em Japira

Colisão aconteceu no trevo com a PR-272 e envolveu um automóvel e um caminhão

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Programa “Bons Olhos Paraná” realiza atendimentos oftalmológicos em Japira

Iniciativa é uma ação conjunta com o Governo do Estado do Paraná e tem como foco a detecção precoce de possíveis problemas de visão em alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental

 Foto: Construtora Betonex
CASA FÁCIL Há 3 meses

Cohapar entrega chaves da casa própria a 48 famílias de Japira

A obra, realizada em parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada, recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/KidRecanto
MOVIMENTO E MENTE Há 3 meses

Japira lança projeto “Movimento e Mente” para ensinar esportes para crianças da rede municipal

Primeiras aulas do projeto começam no dia 23 deste mês, com aulas gratuitas de xadrez e tênis de mesa; veja como se inscrever

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados