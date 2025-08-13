Governo Federal vai construir mais de 200 casas populares na região pelo Minha Casa, Minha Vida

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida para o subsídio de novas moradias. Ao todo, mais de 60 mil unidades habitacionais serão construídas em todo o Brasil, com mais de 2,6 mil unidades no Paraná, com investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões. Destas 2,6 mil casas do Estado, mais de 200 serão construídas em municípios da região, englobando cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

De acordo com um documento disponibilizado pelo Governo, a lista dos municípios selecionados para receber o programa consta com 10 municípios da região, entre as duas macrorregiões citadas. Entre elas estão as cidades de Arapoti, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Ibaiti, Joaquim Távora, Pinhalão, Sengés, Tomazina e Wenceslau Braz. Todas estas cidades foram selecionadas com base em diversos critérios, entre eles, o principal da pasta, que é a marca abaixo de 50 mil habitantes.

Conforme aponta o documento com a listagem, serão construídas 240 no total, sendo que a maioria destas cidades será contemplada com 20 casas cada. Cidades como Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Joaquim Távora, Pinhalão, Sengés, Tomazina e Wenceslau Braz, serão contempladas com 20 unidades, enquanto as cidades de Arapoti e Ibaiti receberão 40 casas cada.

No Norte Pioneiro, a reportagem da Folha conversou com o prefeito Luiz Eduardo Vanzeli, da cidade de Pinhalão, que recebeu a boa notícia ainda na última sexta-feira (08), através do deputado federal Zeca Dirceu. Na ocasião, Luiz Eduardo contou que o terreno para a construção das casas já está preparado, e que agora a prefeitura aguarda a liberação para iniciar as obras.

“É uma conquista muito grande"

Para ele, o município ser contemplado pelo programa é um sonho de muitos moradores, e uma obra que promete melhorara a qualidade de vida da população. “É uma conquista muito grande. Quando se fala em projeto habitacional, trata-se do sonho de muitas famílias que não têm condições de ter a casa própria”, destacou o prefeito.

Em Wenceslau Braz, o prefeito Luiz Carlos Vidal, mais conhecido como o Polaco, destacou a importância e o significado desta conquista para os moradores como sendo fruto de um trabalho esforçado, que impulsionará o crescimento do município garantindo mais dignidade para a população brazense.

“Uma conquista que representa mais dignidade e qualidade de vida para as famílias brazenses, fruto do trabalho em parceria e do diálogo com nossos representantes”, celebrou o prefeito, que recebeu a notícia através do deputado federal Luciano Ducci.

Segundo o portal UOL, o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, destacou que o processo de seleção dos municípios foi criterioso, e busca melhorar a qualidade de vida da população de cada uma destas cidades. “Em todo esse processo, foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias”, destacou.

Contudo, esta nova etapa do programa habitacional atenderá famílias de 125 municípios do Paraná, com a construção de 2.602 moradias voltadas especialmente para famílias de baixa renda. O objetivo é proporcionar moradia digna, segura e adequada, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dessas famílias e reduzir o déficit habitacional no estado.

Em escala nacional, o programa terá um alcance ainda mais amplo, beneficiando 2.700 cidades em todo o Brasil, beneficiando diretamente mais de 60 mil famílias brasileiras. Essa iniciativa representa um esforço significativo do governo para garantir que milhares de famílias brasileiras tenham acesso a casas seguras e confortáveis, promovendo inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável.