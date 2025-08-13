7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Presidente Lula anuncia R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump

Valor será lançado como um crédito para as empresas que tiveram prejuízos com a taxação, e será lançado oficialmente na quinta-feira (14)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AGÊNCIA BRASIL
13/08/2025 às 09h02
Presidente Lula anuncia R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL - FOLHA EXTRA

As empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump receberão R$ 30 bilhões em linhas de crédito, disse há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao canal Band News, ele adiantou o valor da ajuda em crédito que será anunciada nesta quarta-feira (13).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

“Amanhã, vou lançar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que porventura tiveram prejuízos com a taxação do Trump. [Essa quantia de] R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais porque não sabe quanto é’, declarou Lula, indicando que o valor pode aumentar, caso seja necessário.

De acordo com Lula, o plano dará prioridade às menores companhias e a alimentos perecíveis.

“A gente está pensando em ajudar as pequenas empresas, que exportam espinafre, frutas, mel e outras coisas. Empresas de máquinas. As grandes empresas têm mais poder de resistência. Nós vamos aprovar [a medida provisória] amanhã, e acho que vai ser importante para a gente mostrar que ninguém ficará desamparado pela taxação do presidente Trump”, prosseguiu o presidente.

Segundo Lula, o plano procurará preservar os empregos e buscar mercados alternativos para os setores afetados.

“Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a outros países a lista das empresas que vendiam para os Estados Unidos porque a gente tem um lema: ninguém larga a mão de ninguém”, acrescentou.

O presidente também anunciou que ajudará os empresários afetados a brigar, na Justiça estadunidense, contra o tarifaço aos produtos brasileiros. “Vamos incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Não dá para dar de barato a taxação do Trump. Tem leis nos Estados Unidos, e a gente pode abrir processo. Eles podem brigar lá”, explicou.

Créditos extraordinários

Mais cedo, pouco após audiência pública no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que as medidas de ajuda virão por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, recursos usados em situações de emergência fora do limite de gastos do arcabouço fiscal. Esse sistema foi usado no ano passado para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem dar detalhes sobre o plano, Haddad afirmou que as medidas estão 100% prontas e que contemplam as demandas do setor produtivo. Ele ressaltou que a formulação das propostas ocorreu após reuniões com vários representantes e que deve ser “o necessário para atender aos afetados”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lula disse que o governo vai trabalhar para defender as empresas e os trabalhadores afetados enquanto deixa a porta aberta para negociações com a Casa Branca. Foto: Agência Gov
TARIFAÇO Há 1 semana

A dois dias do tarifaço de Trump, Lula afirma que Brasil não é republiqueta e defenderá seus interesses

Presidente reafirmou que o governo está aberto a negociações com os EUA e vai proteger empresas e trabalhadores impactados pelo tarifaço

 Foto: DETRAN
MAIS ACESSO Há 2 semanas

Governo estuda cancelar a obrigatoriedade de fazer Auto Escola para obtenção da CNH

Medida poderá ser aplicada para categorias A e B, mas provas do DETRAN continuarão sendo obrigatórias, tanto práticas quanto teóricas

 Filiados votando no segundo turno da eleição. Foto: Ascom PT
ELEIÇÃO INVESTIGADA Há 2 semanas

PT investiga suspeitas de fraude em eleições internas no Paraná

Denúncias envolvem desde votos de eleitores já falecidos até impedimento de fiscais nas seções da eleição pela presidência do partido no Estado

 Foto: Divulgação
FALA POLÊMICA! Há 3 semanas

Lula diz que Bolsonaro agiu como o traidor de Tiradentes

Presidente citou Inconfidência Mineira para criticar conluio com Trump

 Deputado Federal alcançou quase oito mil votos no primeiro turno. Foto: Ascom ZD
ELEIÇÃO DO PT Há 3 semanas

Zeca Dirceu convoca brazenses para votação interna do PT

Deputado federal está concorrendo à presidência do partido; votação acontece no próximo domingo (27)

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados