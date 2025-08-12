Alexandre Curi reforça o compromisso de estar presente nas cidades

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou que uma de suas principais prioridades como homem público é manter presença constante nas cidades de todas as regiões do Estado. Segundo ele, essa aproximação é fundamental para compreender as demandas locais e acompanhar de perto as necessidades da população. “É nas cidades que as pessoas vivem e é ali que as coisas devem acontecer”, afirmou.

Na última semana, Curi cumpriu uma agenda intensa que incluiu compromissos no interior e no Litoral paranaense. Ele presidiu duas sessões da Assembleia Itinerante, realizadas em Castro e Goioerê, e, no fim de semana, visitou Matinhos, Guaratuba e Morretes. O parlamentar destacou que essas ações têm como objetivo aproximar o Legislativo da sociedade e criar oportunidades para que as reivindicações de cada região sejam ouvidas diretamente pelos deputados.

Durante as sessões da Assembleia Itinerante, Curi ressaltou que a nova gestão do Legislativo estadual está pautada em três pilares: presença em todas as regiões, protagonismo no desenvolvimento do Paraná e melhoria da qualidade de vida da população. “Isso é feito em conjunto, entre deputadas e deputados e a sociedade”, declarou.

No Litoral, o deputado destacou as obras estruturantes em andamento e os projetos previstos que, segundo ele, estão transformando a região. Entre as iniciativas, mencionou a revitalização da orla de Matinhos, que está em fase final de execução, e novos investimentos para Pontal do Paraná e Guaratuba. Curi também citou a construção da Ponte de Guaratuba, que vai ligar de forma mais eficiente os dois lados da baía, e as duplicações de rodovias que buscam facilitar o acesso às praias.

Outro ponto abordado foi a modernização dos serviços portuários, medida considerada estratégica para ampliar a competitividade do Paraná e fortalecer a economia litorânea. As obras e projetos destacados fazem parte de um conjunto de investimentos conduzidos pelo Governo do Estado, sob a liderança do governador Carlos Massa Ratinho Junior, com apoio da Assembleia Legislativa.

Com a agenda distribuída por diferentes regiões, Curi reforçou que a presença física nas cidades permite identificar, de forma direta, prioridades e desafios locais, fortalecendo a integração entre o Parlamento e a população. O deputado afirmou que essa proximidade contribui para a construção de políticas públicas alinhadas às realidades regionais, fortalecendo o papel da Assembleia como articuladora do desenvolvimento estadual.