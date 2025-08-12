5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Combate à adultização infantil é foco de projeto apresentado na Assembleia Legislativa

Iniciativa é uma resposta ao aumento de casos em que crianças são tratadas como adultos, principalmente nas redes sociais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
12/08/2025 às 09h46
Combate à adultização infantil é foco de projeto apresentado na Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação/ALEP

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O deputado estadual Delegado Tito Barichello (União Brasil) apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Adultização Infantil. A proposta tem como objetivo proteger integralmente as crianças no estado, impedindo que sejam expostas precocemente a comportamentos, responsabilidades e conteúdos inadequados para sua faixa etária.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A iniciativa, de acordo com o parlamentar, é uma resposta ao aumento de casos em que crianças são tratadas como adultos, situação que compromete seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico.

“A adultização infantil é um fenômeno que precisa ser combatido”, afirma o deputado. “Estamos falando de situações em que crianças são incentivadas a agir, se vestir, falar ou assumir responsabilidades próprias da vida adulta.”

Segundo o parlamentar, o projeto visa proteger as crianças dessas exposições. “Muitas vezes, essas crianças são colocadas em situações inapropriadas — assistindo ou participando de conteúdos de natureza sexual, violenta ou emocionalmente inadequada. Outras vezes, são usadas em redes sociais como ferramentas de promoção comercial, sem qualquer tipo de proteção legal. Isso contraria o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente”, destaca.

“Também observamos crianças sendo pressionadas a seguir padrões de beleza e consumo que não condizem com sua idade. Nosso projeto busca garantir que a infância seja preservada”, finaliza Barichello.

Entre as medidas previstas estão a proibição de eventos, campanhas e ações institucionais que incentivem a adultização infantil, além da vedação do uso de recursos públicos para esse fim. A proposta também prevê campanhas educativas, capacitação de profissionais, distribuição de materiais informativos e ações de conscientização para a sociedade. Quem descumprir a lei poderá ser multado e impedido de realizar eventos. “Não vamos permitir que recursos públicos sejam usados para expor ou prejudicar crianças. O Estado precisa garantir que elas tenham o direito de viver plenamente sua infância”, afirma o deputado.

Barichello explica que a proposta foi motivada pela preocupação com a adultização infantil, especialmente nas redes sociais, onde crianças são expostas a padrões de beleza, consumo e conteúdos impróprios por decisão de adultos. Ele cita casos recentes, como o denunciado pelo influenciador Felca, que evidenciam a necessidade de medidas protetivas.

A proposta se baseia na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que asseguram o direito ao desenvolvimento seguro e livre de pressões adultas. “A criança precisa ser respeitada em sua fase de desenvolvimento. Não podemos permitir que sejam tratadas como adultas antes do tempo”, afirma o deputado. O projeto segue em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 4 horas

Alexandre Curi reforça o compromisso de estar presente nas cidades

Presidente da Assembleia Legislativa cumpre agendas em várias regiões, participa de sessões itinerantes e acompanha investimentos em infraestrutura e desenvolvimento no Estado

 Na pauta da sessão plenária de segunda-feira (11) constam 14 itens. Foto: Valdir Amaral/Alep
AGENDA SEMANAL Há 1 dia

Assembleia terá homenagens e debates sobre terceirização, arte, empreendedorismo e transporte ferroviário nesta semana

Sessão plenária desta segunda-feira (11) terá 14 itens na pauta, incluindo a criação do Programa Estadual de Pagamento de Recompensas

 A deputada Maria Victoria (PP) é coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Foto: Orlando Kissner/Alep
EDUCAÇÃO Há 4 dias

Problemas com vagas precárias e atendimento a crianças nas escolas serão tema de debate na Assembleia Legislativa

Assunto será discutido pela Frente Parlamentar da Primeira Infância na terça-feira (12)

 Reconhecimento foi apresentado pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e aprovado pelos deputados. Foto: Assessoria
RECONHECIMENTO Há 5 dias

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti terá título de “Capital do Mel” no Paraná

Município é destacado pela produção de mel e reconhecido como o principal produtor do Brasil

 Proposta foi apresentada pela deputada estadual Márcia Huçulak (PSD). Foto: Orlando Kissner/Alep
PROTEÇÃO Há 5 dias

Novo projeto de lei quer preparar profissionais para reconhecer sinais de violência infantil

Projeto foi apresentado pela deputada estadual Márcia Huçulak (PSD), com o objetivo de reforçar o combate à violência contra crianças e adolescentes no Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados