Problemas com vagas precárias e atendimento a crianças nas escolas serão tema de debate na Assembleia Legislativa

Assunto será discutido pela Frente Parlamentar da Primeira Infância na terça-feira (12)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
08/08/2025 às 09h39
A deputada Maria Victoria (PP) é coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Foto: Orlando Kissner/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A educação, os desafios das vagas em creches nas redes municipais e o atendimento às crianças de 0 a 3 anos serão os principais temas da reunião da Frente Parlamentar da Primeira Infância da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) que será realizada na próxima terça-feira (12).

A Frente, coordenada pela deputada estadual Maria Victoria (PP), reunirá deputados estaduais, prefeitos, gestores estaduais, municipais e representantes do poder público e da sociedade civil organizada para debater iniciativas voltadas à primeira infância, período que vai do nascimento aos seis anos e considerado a etapa mais importante do desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo das crianças

A deputada Maria Victoria afirma que a Frente Parlamentar da Primeira Infância vem debatendo temas de impacto no dia a dia dos municípios paranaenses.

“A educação é a principal ferramenta para transformar a sociedade. Em reuniões anteriores avançamos na implantação do inglês nas escolas. Também discutimos a elaboração de planos de ação para os 100 primeiros dias das gestões municipais voltados especificamente para atender as crianças da primeira infância”, explica.

“Agora, vamos explorar temas que são caros para os nossos prefeitos e prefeitas. A Educação, a construção de creches e o atendimento integral às crianças de 0 a 3 anos. A Frente quer estimular a troca de experiências, a apresentação de cases e práticas que estão dando certo e ampliar o debate dos desafios em comum dos gestores”, acrescenta a deputada.

Entre os participantes estarão representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Curitiba, Defensoria Pública entre outras entidades. 

