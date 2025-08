Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

ECONOMIA EM RISCO Há 2 semanas Após tarifa dos EUA, Brasil sofre novo baque com taxa de até 77% imposta pela Venezuela Taxas variam entre 15% e 77%, violando um acordo bilateral firmado em 2014 entre os países, que previa a isenção de tarifas em produtos com certificado de origem

NACIONAL Há 2 semanas Lideranças planejam paralisação de caminhoneiros após operação contra Bolsonaro Falta de capacidade do governo brasileiro em resolver as taxas aplicadas pelos Estados Unidos e decisão do STF também estariam entre as motivações