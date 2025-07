Santana do Itararé terá atendimento oftalmológico gratuito para toda a população

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A cidade de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, será contemplada com um projeto que realizará atendimentos gratuitos para a população no próximo mês. Todos os moradores terão a oportunidade de passar por exames oftalmológicos com profissionais capacitados que realizarão diversos atendimentos. Sem limite de vagas, e com apenas uma restrição de idade, o cadastramento para participar do projeto começará na próxima quinta-feira (07), na Academia de Saúde do município.

Trata-se de um projeto disponibilizado pela Associação Olhar Para o Próximo, de Goiânia, que leva atendimento gratuito para diversos municípios brasileiros. Em parceria com a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, a associação chegará pela primeira vez em Santana do Itararé, oferecendo exames como acuidade visual, ceratometria, teste de olhinho e outros atendimentos especializados.

Para participar, a única exigência do projeto é que a idade mínima dos pacientes seja 7 anos, fora isso, não há outras restrições para a participação. A fase de cadastramento dos moradores que desejam ser atendidos pelo projeto terá início na próxima quinta-feira, com prazo de três dias para os interessados se cadastrarem.

O cadastro deve ser realizado até o dia 9, na Academia de Saúde do município, que realizará o cadastramento entre as 08h00 e 11h30, no período da manhã, e entre as 14h00 e 16h30 no período da tarde. Para o cadastro, é necessário que os moradores levem documentos como CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e telefone para contato.

Contudo, conforme explicou o Coordenador da Atenção Primária à Saúde, Kristian Sbolli, os atendimentos serão realizados no final do mês de agosto, com exames especializados e atendimento profissional. “Todos os atendimentos do projeto são especializados, então aqueles que possuem condições diferentes, como o caso de quem tem diabetes ou outros problemas de saúde, terão uma avaliação mais detalhada e atendimentos mais aprofundados”, destacou.

O Coordenador também destacou que, embora o atendimento seja totalmente gratuito, e os profissionais especializados na área, o projeto não ofertará óculos aos pacientes. “Eles farão toda a avaliação e, caso precisem, vão dar a receita dos óculos, mas os óculos em si eles não vão disponibilizar. Todos os pacientes serão orientados sobre suas avaliações e sobre como proceder”, explicou.

Entre os atendimentos que serão disponibilizados pela Associação estão exames de acuidade visual, refração completa, movimentos oculares, fundo de olho, biomicroscopia, pressão intra ocular, ceratometria, curva tensional e teste do olhinho.