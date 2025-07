Bancada Feminina da Alep reforça debates por igualdade na V Conferência das Mulheres

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - A bancada feminina da Assembleia Legislativa do Paraná está participando da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que teve início no dia 29 e terá atividades até o dia 31 de julho, em Foz do Iguaçu. O evento é promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM). A conferência reúne representantes do poder público e da sociedade civil para debater ações e propor diretrizes que garantam e fortaleçam os direitos das mulheres em todo o estado.

Durante a programação, que inclui palestras, atividades em grupo, apresentações culturais e a eleição das delegadas que representarão o Paraná na etapa nacional da conferência, em Brasília, a líder da bancada feminina, deputada Mabel Canto, destacou a importância da participação feminina nas decisões políticas e da articulação entre os diferentes níveis de governo.

“O protagonismo das mulheres na formulação de políticas públicas é fundamental para que possamos avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou Mabel, líder da bancada feminina.

A abertura oficial contou com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que ressaltou a importância do debate coletivo: "Esta conferência é um espaço legítimo de participação popular. Com mais da metade da população paranaense formada por mulheres, é imprescindível discutir suas realidades, desafios e caminhos."

Na ocasião, as deputadas entregaram à ministra Márcia Lopes um exemplar do Código Estadual da Mulher Paranaense, que foi uma iniciativa da Liderança da Bancada Feminina e uma ação pioneira da Assembleia Legislativa do Paraná. A ministra elogiou a proposta e afirmou que pretende levar o exemplo para outras convenções e estados do país, destacando o Paraná como referência nacional.

Autoridades presentes

A secretária de Estado Leandre Dal Ponte (Semipi); a presidente do CEDM, Ivanete Paulino Xavier; a deputada federal Lenir Cândida de Assis; a deputada estadual Cloara Pinheiro, procuradora da mulher da Alep; a deputada estadual Flávia Francischini, primeira vice-presidente da Mesa Executiva da Alep; e as deputadas estaduais Cristina Silvestri, Márcia Huçulak e Luciana Rafagnin, além de 600 delegadas representantes das conferências municipais.