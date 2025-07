Prefeito Calé Vidal entrega pavimentação da Campininha e reforça frota da saúde com novos veículos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A tarde da última sexta-feira (25) foi marcada por uma conquista histórica para o município de Santana do Itararé, região do Norte Pioneiro. Moradores, secretários e representantes públicos da cidade prestigiaram a inauguração do asfalto do bairro da Campininha, uma obra que a população aguardou durante anos, e se tornou realidade, melhorando a qualidade de vida dos moradores, e dando a oportunidade para que a cidade possa continuar evoluindo.

"É um sonho que estamos realizando”

Realizada através do programa Itaipu Mais que Energia, da Itaipu Binacional, a obra pavimentou os 3 km do bairro, que antes possuía uma estrada de terra, com acesso difícil para os moradores. No total, foram investidos cerca de R$ 2 milhões para concluir a obra, que agora é celebrada pelos santanenses.

“É uma alegria poder inaugurar esta obra tão importante para o nosso município e principalmente para os moradores do bairro. Vamos trabalhar bastante para trazer ainda mais melhorias para a Campininha. É um sonho que estamos realizando”, destacou o prefeito Élcio José Vidal, mais conhecido como Calé Vidal.

Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de vereadores, moradores, lideranças locais, representantes da Caixa Econômica Federal e assessores dos deputados parceiros do município e representantes da administração local, o prefeito Calé também destacou que outras obras estão sendo estudadas para o bairro, e em breve deve ter início.

“Estamos trabalhando para trazer outros recursos para o bairro da Campininha. Já estamos estudando o calçamento das ruas e também a iluminação de LED, para garantir mais segurança para os moradores aqui do bairro”, destacou o prefeito.

Além disso, a prefeitura aproveitou o momento de celebração de uma conquista histórica para realizar a entrega de outras conquistas. Ainda na cerimônia, foram entregues novos veículos adquiridos pela prefeitura e a entrega de outras obras que foram concluídas nos primeiros seis meses da gestão do prefeito Calé Vidal. “É só o começo! Seguimos firmes por amor a nossa Santana Do Itararé”, declarou o prefeito.

Contudo, a inauguração da pavimentação, entrega dos veículos e das conquistas para o município nestes primeiros meses de gestão, a prefeitura de Santana de Itararé reforça seu compromisso com a qualidade de vida, segurança e serviços prestados à população santanense, que celebra mais estas vitórias.