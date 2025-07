PT investiga suspeitas de fraude em eleições internas no Paraná

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Pelo menos em 9 municípios do Paraná, os resultados da votação ocorrida no último domingo (27), dentro do segundo turno do Processo de Eleições Diretas do PT (PED), encontram-se sob suspeita e estão sendo contestados nas instâncias do partido pela Coordenação da chapa “O PT Mais Perto de Você”. “Só consideraremos os resultados do PED no Paraná após o julgamento, em última instância, dos pedidos de impugnação, que evidenciam irregularidades graves”, afirma Joaquim Ribeiro, representante da coordenação.

“É regimental contestar e garantir todas as formas de que o resultado de fato respeite a vontade dos nossos filiados e filiadas, com base no Regimento do PED 2025 e no Estatuto do PT”, informa.

Apucarana, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Contenda, Engenheiro Beltrão, Flórida, Lobato, Londrina e Mandaguari são alguns dos municípios cuja votação está sendo contestada por razões de irregularidades como: lista de votantes preenchida antes do início da votação, “morto votante”, local de votação em endereço diferente do divulgado no sistema do PT, dificultação do trabalho dos fiscais, que foram impedidos de conferir o documento pessoal dos(as) filiados(as) e comparar com as informações da lista de presença, entre outras situações. Todas documentadas em vídeos, atas, testemunhos, fotos e, em algumas cidades, até com Boletim de Ocorrência (BO) registrado . “Grave, triste e precisamos dar um basta nesse tipo de irregularidade para que isso não ocorra mais”, aponta Ribeiro.

“Confiamos na decisão da Nacional. Não passarão! Esse tipo de prática não cabe no PT que queremos”, argumenta.

As urnas sob suspeita somam 1.194 votos válidos, dos quais 80% beneficiam o atual presidente do PT Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato (951). Zeca Dirceu teria feito apenas 243 (20%) dos válidos nesses 10 municípios.