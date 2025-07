Deputados cobram melhorias em segurança e trânsito no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) voltou a solicitar intervenção urgente no trevo de acesso ao município de Quatiguá, localizado no entroncamento da PR-092, Km 299,4, no Norte Pioneiro. O pedido ocorre após um grave acidente registrado no sábado (19), envolvendo o padre Leandro dos Santos Malaquias, de 27 anos, que sofreu ferimentos graves.

De acordo com as informações, o padre Leandro, que atua no Santuário Eucarístico do Coração de Jesus, em Ibaiti, retornava de Quatiguá após ministrar uma palestra, quando, por volta das 17h20, ao acessar a rodovia com seu veículo Cobalt, foi atingido por uma carreta com placas de Barão (RS). O motorista do caminhão, de 41 anos, não se feriu e testou negativo para consumo de álcool. O padre foi socorrido no Hospital de Joaquim Távora e transferido para a Santa Casa de Jacarezinho, onde passou por cirurgia. Segundo a Diocese, seu estado de saúde é estável, com previsão de novos procedimentos.

Diante do novo acidente, o parlamentar reiterou cobranças ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e à Concessionária EPR Litoral Pioneiro S.A., responsável pelo trecho, por ações de segurança no local. Cobra Repórter já havia protocolado requerimento em maio solicitando a instalação de equipamentos de controle de tráfego, reforço na sinalização e melhorias estruturais no entroncamento, que tem intenso tráfego de veículos pesados devido à atividade agroindustrial da região.

Casos semelhantes já haviam ocorrido, como em 3 de janeiro deste ano, com oito pessoas feridas, e em julho de 2024, com quatro vítimas graves.

Paralelamente, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) defendeu a instalação de uma unidade da Polícia Científica em Cornélio Procópio e a construção de novas sedes para o 18º Batalhão da Polícia Militar em Cornélio Procópio e da Companhia Independente em Bandeirantes. Segundo Romanelli, os projetos estão em andamento junto à Secretaria de Segurança Pública. O parlamentar afirmou que a implantação de uma companhia independente permitirá a redistribuição do efetivo da PM e o reforço no atendimento à região do Norte Pioneiro.