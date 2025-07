Alexandre Curi marca presença na caminhada contra o feminicídio em Curitiba

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

CURITIBA - O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, participou nesta terça-feira (22) da 3ª edição da Caminhada do Meio-Dia, em Curitiba. A mobilização integra o calendário do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, reuniu centenas de pessoas na Praça Santos Andrade e percorreu a Rua XV de Novembro até a Boca Maldita, no centro da capital.

Instituído pela Lei 19.873/2019, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi criado em homenagem à advogada Tatiane Spitzner, assassinada pelo marido em 2018, em Guarapuava. “A data simboliza a luta permanente pela proteção das mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica e de gênero”, observou Alexandre Curi.

Ele falou da importância da mobilização e reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa com políticas públicas voltadas à prevenção e ao acolhimento de vítimas. “Essa é uma causa que exige ação contínua do poder público e da sociedade. A luta contra o feminicídio não pode parar. Estamos aqui para lembrar as vítimas, apoiar quem enfrenta essa realidade e reforçar que violência contra a mulher precisa ser combatida com rigor”, afirmou.

Nos últimos anos, o Paraná tem promovido uma série de ações para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. Curi citou o Programa Recomeço, voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade, que oferece renda, capacitação e acolhimento para romper o ciclo de violência. Ele também ressaltou a aprovação pelo legislativo da criação da Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que garante mais agilidade no julgamento dos casos de violência familiar.

Rede de proteção - Outra iniciativa importante da Assembleia, observou Alexandre Curi, é a instalação de mais de 200 Procuradorias da Mulher em municípios paranaenses, ampliando o acesso à rede de proteção. “Temos feito a nossa parte no Parlamento. Mas essa é uma causa que precisa da união de todos. Vamos seguir firmes nessa caminhada por um Paraná onde nenhuma mulher seja vítima de violência”, concluiu Curi.

A Caminhada do Meio-Dia é promovida pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Governo do Estado (Semipi) e, em 2025, aconteceu simultaneamente em mais de 170 municípios do Paraná.