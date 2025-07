Assembleia estuda estratégias para fortalecer a segurança pública no Paraná

Deputado Tito Barichello (União), líder do Bloco Parlamentar Temático da Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná. Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O Bloco Parlamentar Temático da Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) encerrou o primeiro semestre legislativo de 2025 com um conjunto de atividades voltadas à defesa da ordem pública, ao aperfeiçoamento das políticas de segurança e à garantia de direitos constitucionais.

Liderado pelo deputado estadual Delegado Tito Barichello (União), o grupo desenvolveu ações com foco na escuta da sociedade civil e na articulação com entidades públicas e privadas. Foram realizadas três audiências públicas que trataram de temas diversos, como geopolítica internacional, criminalidade patrimonial e políticas sobre drogas.

Audiência sobre o direito à autodeterminação do povo judeu

Em 13 de maio, o bloco promoveu uma audiência pública sobre o direito à autodeterminação do povo judeu, com manifestação contrária aos ataques ocorridos em Israel em outubro de 2023. O evento contou com a presença de representantes da comunidade judaica, lideranças religiosas e autoridades. A ata da audiência foi enviada à ONU, à OEA e aos governos de Israel e dos Estados Unidos.

Debate sobre crimes relacionados ao comércio ilegal de metais

No dia 28 de maio, foi realizada audiência sobre crimes envolvendo o furto e a receptação de materiais metálicos, como cabos de cobre, que afetam a infraestrutura pública. Participaram representantes da FIEP, ANATEL, CREA-PR, OAB-PR e especialistas em segurança. O encontro resultou na proposta de elaboração de um projeto de lei estadual prevendo sanções e medidas de fiscalização.

Regulação do financiamento às comunidades terapêuticas

Encerrando o semestre, em 25 de junho, o grupo discutiu o financiamento público de comunidades terapêuticas. Foram levantadas questões relacionadas ao processo de credenciamento, à aplicação de recursos e à necessidade de critérios técnicos e controle institucional. O relatório técnico foi encaminhado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior como contribuição para a revisão da política estadual sobre drogas.

De acordo com o deputado Delegado Tito Barichello, o semestre foi marcado por uma atuação orientada pela legalidade e pelo desenvolvimento de propostas com base em dados e evidências. “Buscamos promover discussões com foco em soluções para questões que impactam a população paranaense”, afirmou o parlamentar.

O relatório semestral destaca a relevância de iniciativas legislativas voltadas à segurança pública e ao fortalecimento institucional no Estado.

Além do deputado Tito Barichello, integram o Bloco Temático de Segurança Pública os deputados Do Carmo, Flávia Francischini, Luis Fernando Guerra, Matheus Vermelho, Paulo Gomes, Ricardo Arruda e Soldado Adriano.