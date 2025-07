Dois homens ficam feridos após colisão na PR-092

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

GUAPIRAMA - Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 3h09, no quilômetro 320 da PR-092, no município de Guapirama, região do Norte Pioneiro. A colisão envolveu um automóvel que bateu violentamente contra um anteparo, deixando dois homens feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, um homem de 30 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado com o auxílio de uma equipe de resgate especializada. A outra vítima, um jovem de 19 anos que estava como passageiro, também sofreu ferimentos.

Diante da gravidade do acidente e da suspeita de vítima presa no carro, foi mobilizado o caminhão de resgate (ABTR) do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina. Três militares se deslocaram até o local para prestar apoio na operação de salvamento.

Enquanto o motorista era retirado das ferragens, o passageiro recebeu os primeiros atendimentos de urgência por parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o resgate, ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro da região por ambulâncias do Samu e da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.