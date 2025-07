Alexandre Curi anuncia mais de R$ 500 milhões em investimentos e promete mudar a realidade dos municípios do Paraná

O Paraná deve receber, nos próximos dias, um conjunto de novos programas voltados aos municípios, com destaque para investimentos a fundo perdido nas áreas de habitação, educação infantil e segurança pública. A informação é do deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que se reuniu com prefeitos em Cianorte, na noite de quinta-feira (17). “É um momento extraordinário que os gestores municipais precisam aproveitar”, afirmou.

Curi reforçou o papel da Assembleia Legislativa como protagonista nesse processo, ao lado do Governo do Estado. Um dos destaques é o novo programa de construção de creches, que prevê a entrega de 300 unidades com recursos de quase R$ 2 milhões por obra, destinados diretamente às prefeituras. “Estamos falando de recursos que retornam para a população. Só neste ano, vamos devolver R$ 520 milhões aos cofres públicos”, pontuou.

Na área de habitação, o deputado informou que o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) lançará um programa voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social. As casas populares serão construídas a fundo perdido, sem custo para os beneficiários. A ação contará com recursos do Governo do Estado e da Assembleia, por meio de convênios com os municípios. “São moradias para quem não tem condições de pagar nem mesmo uma parcela. Uma política social concreta, que transforma realidades”, destacou.

Outra iniciativa prevista é a implantação da Muralha Digital, um sistema de videomonitoramento que será instalado em todas as cidades do Paraná, com investimento estimado em R$ 300 milhões. “Teremos câmeras integradas a um sistema estadual, desde municípios com 3 mil habitantes até a capital. Isso permitirá uma atuação mais rápida e eficiente das forças de segurança”, explicou.

Continuidade

Curi ressaltou que esses novos programas se somam ao Asfalto Novo, Vida Nova, iniciativa já em execução e que agora será ampliada para atender cidades com até 150 mil habitantes. Segundo ele, os investimentos em pavimentação contam com participação direta do Legislativo estadual. “A Assembleia aprova leis importantes e, ao mesmo tempo, devolve recursos para que o governador possa investir onde mais importa: nos municípios e na vida das pessoas”, afirmou.

O deputado defendeu a continuidade de políticas públicas que garantam desenvolvimento local. “No passado, os municípios dependiam exclusivamente de financiamentos para realizar obras. Hoje, o Estado oferece recursos a fundo perdido. Mas é preciso planejamento, bons projetos e engajamento dos prefeitos”, enfatizou. “Precisamos pensar o Paraná dos próximos 10, 15, 20 anos. Esse é o momento de tirar as ideias do papel.”

Curi concluiu lembrando que o cenário positivo vivido pelo Paraná é fruto de uma gestão responsável do governador Ratinho Junior e de decisões acertadas da sociedade. “Os resultados que estamos colhendo hoje são reflexo de escolhas acertadas dos paranaenses em 2018. Quando a população toma a decisão errada, são anos de consequências. Nas próximas eleições, o Paraná não pode correr esse risco.”