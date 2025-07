Deputado estadual e Guto Silva debatem projetos de mobilidade e sustentabilidade no Paraná

DA REDAÇÃO/ALEP

Para tratar da destinação de recursos a projetos estruturantes de mobilidade cicloviária e sustentabilidade ambiental em Londrina, Curitiba e Antonina, o deputado estadual Goura (PDT) se reuniu, nesta terça-feira (15), com o secretário estadual das Cidades (Secid), Guto Silva. Na pauta, foram apresentadas propostas executivas prontas, emendas parlamentares e a sugestão de criação de um programa estadual permanente para revitalização de rios urbanos.

Ciclovias em Londrina

O primeiro tema da conversa foi Londrina e a destinação de recursos para ampliação da malha cicloviária. "Londrina já tem um plano cicloviário bem legal, mas faltam as conexões entre as ciclovias”, informou Goura ao secretário e destacou a necessidade de conectar as ciclovias existentes.

“Temos conversado com a equipe técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), que já tem os projetos executivos para os trechos em seis avenidas da cidade, que totalizam cerca de 12 km, e tem custo orçado em R$ 4,9 milhões”

Goura disse que destinação dos recursos possibilitaria a realização imediata das obras. “Assim a mobilidade por bicicleta receberia um incentivo extraordinário em Londrina”, afirmou.

O secretário Guto Silva recebeu os documentos referentes aos projetos e disse que serão encaminhados aos setores técnicos da secretaria para estudo. “Vamos ver o que é necessário para que esses projetos saiam do papel e ajudar Londrina e melhorar ainda mais suas ciclovias”, disse.

Emendas do "Paraná Mais Cidades"

Goura pediu ao secretário o encaminhamento das verbas das emendas do programa "Paraná Mais Cidades 2025" feitas por ele no valor de R$ 270 mil, com indicação para instalação de dois módulos do projeto Meu Campinho, com meia quadra de basquete cada, na Praça Nair Cicchetto Andrade, na Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos.

“A praça está localizada no Alto Boqueirão, próximo ao Ribeirão dos Padilhas e é administrada pela Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba. E nós encaminhamos ofício à secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, solicitando apoio da Prefeitura de Curitiba, para receber os recursos via Secretaria das Cidades”, informou Goura.

Segundo ele, o objetivo é fomentar a prática esportiva e o uso dos espaços públicos por parte da população curitibana. “Com esses recursos vamos beneficiar as pessoas e o esporte comunitário”, reforçou Goura.

O secretário Guto Silva se comprometeu em encaminhar a execução das emendas propostas pelo deputado Goura. “Pode informar a secretária Marilza Dias, que os projetos contemplados pelas emendas serão tratados com prioridade”, disse ele ao deputado.

Melhorias em Antonina

O assunto também foi mobilidade por bicicleta quando o tema da reunião foi Antonina. Goura apresentou o projeto aprovado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que prevê melhorias de sinalização e extensão da ciclofaixa da Avenida Tiago Peixoto pela Avenida Conde Matarazzo até o Porto de Antonina.

“Também incluímos a sinalização da Rodovia Enedina Marques (PR-340) como via compartilhada, a instalação de contador de veículos, e a sinalização de trecho da Rota Caiçara, a ciclorrota que está sendo implantada no Litoral Paranaense”, informou Goura.

O secretário Guto Silva orientou sua equipe para que as demandas sejam encaminhadas via "Paraná Projetos", e informou sobre um estudo em andamento para a ligação cicloviária entre Morretes e Antonina. “Temos que ver as competências e como a Secretaria das Cidades pode atuar nesses projetos”, disse.

Projeto Rios Urbanos

O deputado Goura propôs ao secretário das Cidades a criação de um projeto para revitalizar rios urbanos nas maiores cidades do Paraná. “Além da recuperação ambiental e urbana, a ideia é enfrentar as consequências da emergência climática como enchentes, poluição hídrica, falta de áreas verdes, ilhas de calor e déficit de espaços de lazer.

Goura citou o trecho do Rio Belém até o Parque Náutico, em Curitiba, como um possível projeto piloto, no qual, segundo ele, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) já desenvolve o projeto "Ecodistrito Belém".

“Sugerimos que o Governo do Estado crie uma linha de financiamento para incentivar a realização de projetos municipais que incluam recuperação ambiental de margens, implantação de parques, manejo sustentável das águas pluviais, uso de soluções baseadas na natureza e requalificação urbana para uso público”, disse Goura.

Guto Silva se mostrou receptivo à ideia e afirmou que a proposta vai ao encontro de algumas iniciativas da secretaria e que será estudada com atenção.

O secretário mencionou, ainda, que um futuro escritório da ONU-Habitat no Paraná será anunciado em outubro, e concluiu: "Essa é uma ideia que pode ser desenvolvida em conjunto com essa nova inciativa".