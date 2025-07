PRF registra aumento no número de mortes em rodovias federais do Paraná

Redação - Folha Extra

RODOVIAS - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (17) o balanço de ocorrências registradas nas rodovias federais do Paraná no primeiro semestre de 2025. De acordo com o levantamento, 302 pessoas morreram em sinistros de trânsito no período, número 8,2% maior que o registrado no mesmo intervalo de 2024, quando foram contabilizadas 279 mortes.

O aumento das mortes está ligado, principalmente, ao crescimento de dois tipos de colisões: laterais no mesmo sentido, que subiram 120%, e traseiras, com alta de 47,6%. Já as colisões frontais continuam sendo o tipo de sinistro com maior número de óbitos. Embora representem apenas 6,5% do total de registros, foram responsáveis por 107 mortes — 35,4% das vítimas fatais —, um crescimento em relação ao ano anterior, quando esse tipo de acidente causou 94 óbitos.

Os atropelamentos de pedestres também apresentaram impacto significativo. Representando apenas 4% dos sinistros, causaram 49 mortes, equivalente a 16,2% do total. A maioria dos atropelamentos com morte ocorreu durante a noite, madrugada ou em horários de baixa luminosidade, como amanhecer e anoitecer.

Entre janeiro e junho de 2025, a PRF contabilizou 3.636 sinistros nas rodovias federais do estado, resultando em 4.017 feridos. A maioria das mortes ocorreu em pistas simples (57%), em retas (70,2%), com o asfalto seco (86,8%) e durante a noite (51,7%).

O excesso de velocidade se manteve como um dos principais fatores de risco. Entre as causas prováveis apontadas pela PRF, a ausência de reação, reação ineficaz e velocidade excessiva somaram 1.458 ocorrências, cerca de 40% do total. As fiscalizações com radares geraram 281.210 autuações, enquanto 6.534 infrações por ultrapassagens proibidas foram registradas.

Outro dado preocupante foi o aumento de 240% nas mortes em sinistros envolvendo motoristas embriagados, passando de 5 em 2024 para 17 em 2025. No campo da educação para o trânsito, as ações da PRF alcançaram mais de 80 mil pessoas no primeiro semestre.