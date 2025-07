Moradora denuncia envenenamento de gatos em Siqueira Campos

Nesta quarta-feira (16), uma moradora da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, entrou em contato com a reportagem da Folha para realizar uma denúncia, onde, segundo ela, gatos estão morrendo envenenados na Avenida dos Pinheiros. O caso ainda não foi registrado oficialmente na Polícia Civil, mas segue preocupando e gerando revolta nos moradores do bairro.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, a moradora, que preferiu não ser identificada, contou que o primeiro gato apareceu morto na frente de sua casa, na tarde do último domingo (13).

“O gato não era meu, mas a gente conseguiu ver em uma câmera de segurança que ele desceu rolando pela rua, e ficou agonizando até morrer na frente da minha casa”, contou a mulher.

No entanto, este não foi o único caso. Três dias depois do primeiro, outro gato apareceu morto em sua residência. O gato foi encontrado pelo sobrinho da mulher, que estava limpando o quintal quando encontrou o animal morto.

“Ele veio em casa para limpar o quintal no período da manhã e encontrou o gatinho morto no quintal. Eu não tinha visto”, disse a mulher. A moradora também contou à reportagem que nenhum dos gatos possuía marcas de agressões, e ambos estavam com a boca cerrada, o que leva à suspeita de envenenamento.

“Eu fiquei com muito dó. Porque matar o gatinho? O que ele fez de mal? Eu prezo pela vida dos animais e cheguei a chorar com a situação”, contou em entrevista. Segundo a moradora, os vizinhos estão revoltados com a situação, e também preocupados com seus animais.

Contudo, a moradora afirmou que a situação não foi repassada às autoridades até o momento, e a Polícia Civil disse à reportagem desconhecer do fato no momento.

CHACINA EM SIQUEIRA CAMPOS

Em janeiro deste ano, a cidade de Siqueira Campos viveu momentos de terror. Em apenas 10 dias, cerca de 23 animais foram envenenados na cidade, entre cães e gatos. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil de Siqueira Campos, as denúncias aconteceram no bairro Kalup e em áreas próximas, como os bairros Nascente do Sol e Arco-Íris.

Na época, a reportagem da Folha conversou com uma das moradoras, que perdeu dois gatos, que tiveram a morte por envenenamento confirmada por um veterinário da cidade.