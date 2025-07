Deputado Alexandre Curi destaca que a população quer mais resultados e menos discursos dos políticos

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, afirmou nesta quarta-feira (16) que o tempo da política demagógica ficou para trás. “A população não aceita mais demagogia na política. As pessoas estão interessadas em políticas públicas que tragam resultados concretos, e não em discursos fáceis ou promessas que não podem ser cumpridas”, declarou.

Segundo o parlamentar, quem está na vida pública precisa ser verdadeiro e resolutivo. “É preciso ouvir, entender e buscar soluções para os problemas. Por isso, o diálogo permanente com a população, nos locais onde ela vive, é fundamental”, destacou Curi, ao relatar a rotina de visitas semanais que realiza por diversas regiões do Paraná. “Tenho o privilégio de conhecer todo o Estado e estar sempre presente nas cidades. Fui votado em 95% dos municípios, o que mostra que a população quer um representante que entrega resultados”, acrescentou, lembrando que foi, por quatro vezes, o deputado estadual mais votado.

Curi também enfatizou que tem percorrido o Paraná com o objetivo de construir, de forma coletiva, um projeto de Estado de longo prazo. Ele destacou ainda que tem incentivado os gestores municipais a elaborar projetos qualificados para acessar os recursos disponíveis junto ao governo estadual. “Tenho dito que a prioridade dos prefeitos hoje é estruturar bons projetos para suas cidades, porque o Paraná vive um momento único, com recursos disponíveis para apoiar a modernização dos municípios”, afirmou.

Ao comentar o papel do Legislativo, Curi ressaltou o protagonismo da Assembleia no processo de desenvolvimento do Estado. “Os paranaenses podem dizer que vivem no único estado brasileiro em que o Legislativo devolve recursos aos cofres públicos”, afirmou. “Devolvemos quase 50% do nosso orçamento. Isso representa mais de R$ 500 milhões — dinheiro de impostos que retorna ao Executivo e é integralmente aplicado nas cidades”, concluiu.