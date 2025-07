Audiência pública debate criação de plano para fortalecer a permanência dos jovens no campo

FIM DA DEMAGOGIA Há 10 horas Deputado Alexandre Curi destaca que a população quer mais resultados e menos discursos dos políticos Segundo o parlamentar, a era da demagogia ficou no passado, e hoje, quem está na vida pública precisa agir com verdade e foco em soluções

ASSEMBLEIA Há 2 dias Assembleia Legislativa recebeu mais de 700 demandas através da Assembleia Itinerante Em apenas seis meses, nove edições já foram realizadas, e outras oito estão programadas até o fim do ano, ampliando as oportunidades para que as lideranças do interior apresentem suas demandas