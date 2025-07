Assembleia Itinerante confirma mais duas sessões no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Assembleia Legislativa do Paraná confirmou mais duas edições da Assembleia Itinerante na região do Norte Pioneiro. As sessões especiais ocorrerão nos dias 4 e 5 de setembro, respectivamente nas cidades de Bandeirantes e Carlópolis. A informação foi anunciada pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) na última sexta-feira (11).

Em Bandeirantes, a sessão será realizada durante a ExpoBan (Exposição Agropecuária e Industrial de Bandeirantes), que acontece entre os dias 4 e 7 de setembro. Já em Carlópolis, a atividade integra a programação da 16ª FrutFest, tradicional evento local. As sessões contarão com a presença de parlamentares, autoridades locais e lideranças regionais, com o objetivo de aproximar o legislativo da população e debater demandas locais.

Idealizada pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e lançada em 2023, a Assembleia Itinerante tem como proposta levar o Parlamento estadual a diferentes regiões do Paraná. Por meio dessa iniciativa, a população tem acesso direto aos deputados e aos serviços do legislativo, o que contribui para a transparência, a escuta ativa das comunidades e o aprimoramento das políticas públicas.

O deputado Romanelli destacou que a escolha de Bandeirantes e Carlópolis está relacionada ao papel estratégico que essas cidades exercem no desenvolvimento regional. Ele lembrou que ambos os municípios já integram ações conjuntas em áreas como segurança, saúde e meio ambiente, reforçando a importância da descentralização do poder legislativo em municípios considerados polos regionais.

Além de aproximar o legislativo da população, o programa Assembleia Itinerante também tem promovido audiências públicas relacionadas ao orçamento estadual. Durante as sessões, são debatidas prioridades e propostas ligadas ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), permitindo a participação da sociedade na definição de investimentos e políticas públicas.

Desde sua criação, o projeto já percorreu todas as regiões do estado, contribuindo para um diálogo mais próximo entre os parlamentares e as comunidades paranaenses. A expectativa é de que as próximas edições continuem mobilizando lideranças locais e a população em geral para o debate sobre o futuro do Paraná.