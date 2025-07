Assembleia Legislativa recebeu mais de 700 demandas através da Assembleia Itinerante

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Ao longo do primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná percorreu diversas regiões do estado com o projeto Assembleia Itinerante, que promove sessões especiais em municípios do interior para aproximar o Legislativo da população. O projeto passou por Arapongas, Cascavel, Umuarama, Paranavaí, Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Jacarezinho, recolhendo 750 demandas da sociedade civil, prefeituras, entidades sociais e empresariais.

O presidente da Assembleia, deputado estadual Alexandre Curi (PSD), ressaltou que a iniciativa já gerou resultados concretos. “Estamos colhendo frutos reais: investimentos, políticas públicas e proximidade. A Assembleia não é só de Curitiba, ela pertence a todo o Paraná e merece o espaço de protagonista no desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Com mais de 5,7 mil demandas recebidas desde sua criação em 2023, a Assembleia Itinerante segue como uma das ações mais relevantes de descentralização do Legislativo estadual e deve alcançar novas regiões do Paraná no segundo semestre de 2025. Mais oito edições estão previstas ainda para este ano.

Nas nove edições realizadas até agora em 2025, entre as principais reivindicações destacam-se pedidos por investimentos em infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, segurança pública, inovação tecnológica e logística. Diversas solicitações também vieram de universidades, como a UEM e a UEL, além de associações comerciais, sindicatos e organizações do terceiro setor. Os deputados catalogaram e encaminharam os pedidos, muitos dos quais já se transformaram em obras, projetos de lei ou emendas ao orçamento estadual.

Além da coleta de demandas, as sessões foram marcadas por homenagens a personalidades locais, valorizando lideranças comunitárias, representantes do agronegócio, educadores, empresários, religiosos e membros de entidades sociais.

Ampliação dos serviços

A Assembleia Itinerante também ampliou sua estrutura de serviços nas últimas edições. Em diversas cidades foram ofertados atendimentos do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) e da Defensoria Pública, experiências de realidade virtual com óculos 3D e ciclos de palestras promovidos pela Escola do Legislativo sobre gestão pública, energia solar e inteligência artificial.