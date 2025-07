Alexandre Curi destaca conquistas da região em visita ao Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios do Norte Pioneiro durante agenda na última quinta-feira (10), em São Jerônimo da Serra. Ao lado do prefeito Venicius Rosa (REPUBLICANOS) e do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ele participou da inauguração da Praça da Bíblia, da entrega de maquinário, de vistorias em obras de pavimentação em vias urbanas e rurais e da visita ao novo prédio da Câmara Municipal. Curi citou essas ações como exemplo do apoio que tem oferecido às cidades paranaenses ao longo de sua vida pública.

“Investir nas cidades é investir na qualidade de vida de quem mora nelas. Por isso, nosso foco é garantir que os recursos cheguem onde são mais necessários, com projetos bem elaborados e ações que gerem transformação social”, afirmou.

“É dessa forma que queremos fazer política no Paraná: com respeito, com diálogo, com parcerias, ouvindo quem está na ponta e entregando resultados.”

Segundo o deputado, o trabalho realizado em conjunto com prefeitos e lideranças da região permitiu avanços em diversas áreas. Ele fez referência a projetos como a modernização do Hospital de Ibaiti, o contorno de Wenceslau Braz, parques urbanos em Andirá e Pinhalão e barracões industriais de Jaboti, além de recursos e equipamentos para escolas, segurança pública, saúde e atividades de esporte e lazer.

Curi também destacou iniciativas estruturantes que estão beneficiando todos os municípios do Norte Pioneiro, como o programa Asfalto Novo, Vida Nova, realizado em parceria entre o Legislativo e o Governo do Estado, que tem permitido a pavimentação de vias urbanas. “Estamos realizando sonhos antigos de moradores que esperaram 30, 40, até 50 anos por uma rua asfaltada. São investimentos que resgatam dignidade e promovem inclusão social”, considerou.

O deputado observou que, em breve, será iniciado um grande programa de construção de creches, viabilizado por meio de convênio entre o Estado e a Assembleia. A meta é implantar 300 novas unidades em todo o Paraná, com pelo menos uma em cada município do Norte Pioneiro. “Educação e primeira infância são prioridade. As creches não apenas apoiam as famílias, mas também preparam nossas crianças para um futuro melhor”, afirmou.

Curi mencionou ainda a liberação de R$ 3,7 milhões, por meio da Secretaria da Agricultura, para que as prefeituras possam adquirir equipamentos agrícolas e rodoviários. Ele reforçou a orientação para que os prefeitos elaborem projetos de pavimentação rural, que serão custeados com recursos estaduais. “Esse momento que o Paraná vive — de estabilidade, crescimento e união — é o que tem permitido esses investimentos. Vamos seguir firmes, ao lado do governador Ratinho Junior, fazendo da política um instrumento de mudança real.”

Jacarezinho

A agenda de Alexandre Curi incluiu ainda compromissos em Jacarezinho, onde participou da inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento, juntamente com o prefeito Marcelo Palhares (PSD). O município também recebeu a 24ª edição da Assembleia Itinerante, realizada no espaço da Fetexas, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Estado. “Queremos manter diálogo constante com a população por meio da Assembleia Itinerante”, disse o deputado. “Esse contato direto fortalece a democracia e amplia a escuta ativa das demandas locais.”