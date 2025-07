Brasil e Indonésia fortalecem parceria estratégica com foco em multilateralismo e desenvolvimento sustentável

Encontro entre presidentes aconteceu na última quarta-feira (09), no Palácio do Planalto, em Brasília. Foto: Agência Gov

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA GOV - FOLHA EXTRA

Unidos por desafios comuns e visões compartilhadas, Brasil e Indonésia deram, nesta quarta-feira, 9 de julho, mais um passo para estreitar e aprofundar laços estratégicos. Em sua primeira visita oficial ao Brasil, o presidente indonésio, Prabowo Subianto, foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula destacou a afinidade entre as duas nações e afirmou que a visita inaugura uma nova fase na cooperação entre os dois países. Durante o encontro, os presidentes aprofundaram o diálogo em áreas como segurança alimentar, energia renovável, bioenergia, defesa e educação, além de temas da agenda multilateral, como a proteção das florestas, a crise climática, a reforma da governança global e a busca pela paz no Oriente Médio.

"A relação entre o Brasil e a Indonésia é a prova de que a sintonia entre dois países é mais relevante do que a distância que os separa. Somos duas das maiores democracias do mundo, formadas por sociedades multiétnicas, forjadas na tolerância e no respeito às diferenças", disse Lula.

O presidente ressaltou ainda que a entrada da Indonésia no Brics, em 2024, foi recebida como um gesto de fortalecimento da parceria. “Dar as boas-vindas à Indonésia como membro do Brics foi como abrir as portas de casa para um amigo de longa data”, afirmou, ao frisar que o Brasil apoia a entrada do país indonésio no Novo Banco de Desenvolvimento do bloco.

MULTILATERALISMO

Os presidentes conversaram sobre temas da agenda multilateral, como a reforma da governança global, a preservação das florestas e o enfrentamento à crise climática. Segundo Lula, é importante fortalecer o multilateralismo diante das ameaças internacionais. "Ouvi atentamente quando o presidente Prabowo criticou, na Cúpula do BRICS, que o direito internacional esteja sendo subjugado pela força. Por isso, a defesa do multilateralismo é mais necessária do que nunca", argumentou.