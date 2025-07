Uso de tecnologia, inovação e manejo sustentável assegura água de qualidade e alta produtividade

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Como garantir mais água de qualidade e produtividade em uma região de solos arenosos? A resposta está na união de inovação, tecnologia e manejo sustentável, um trabalho conjunto desenvolvido pela Itaipu Binacional, Embrapa, Cocamar e agricultores dentro do programa Aisa – Ação Integrada de Solo e Água.

A experiência é tema do episódio 13 da série “Investindo em Pessoas”, que vai ao ar semanalmente, às quartas‑feiras, no canal da Itaipu no Youtube. A série apresenta iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da binacional.

No episódio, produtores de Iporã (PR) mostram como a adoção do plantio de cobertura fez a taxa de infiltração dobrar na propriedade e os índices de nutrientes, subirem. O resultado é um solo vivo, resistente à erosão e que segue produzindo, beneficiando não só o produtor, mas toda a bacia hidrográfica.

O programa está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=S-mjyOmZVmc.