Hussein Bakri (PSD) ressalta LDO inédita e avanços na pauta feminina no primeiro semestre da Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Com a votação na terça-feira (08) do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, a Assembleia Legislativa do Paraná encerrou os trabalhos do primeiro semestre. Para o deputado Hussein Bakri (PSD), Líder do Governo na Casa, o saldo dos primeiros seis meses do ano foi extremamente positivo, com aprovação de todos os projetos do Poder Executivo e espaço sempre aberto para contribuições e melhorias por parte da sociedade, dos servidores e da oposição.

“Encerramos mais um semestre com algumas características que têm marcado a nossa atuação à frente da Liderança do Governo: 100% dos projetos do Executivo aprovados e muito diálogo – transparente e respeitoso – com os vários atores envolvidos, sobretudo com a oposição e os sindicatos do funcionalismo. Nosso papel é justamente esse, de construir pontes e alinhavar consensos para que, em última instância, os quase 12 milhões de paranaenses sejam beneficiados lá na ponta”, ressaltou Bakri.

Entre os principais avanços neste primeiro semestre, o Líder do Governo destacou o ineditismo do texto da LDO, fruto de um consenso entre Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Pela primeira vez na história, qualquer superávit e excesso de arrecadação ficarão no caixa do Governo. Além disso, eventuais sobras orçamentárias dos outros Poderes deverão ser devolvidas ao Executivo, para investimentos nas mais diversas políticas públicas em educação, saúde, segurança, etc.

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Bakri citou ainda o reajuste de até 11,31% aprovado para 68 mil professores ativos e 40 mil inativos da rede estadual de ensino, num investimento anual de R$ 456 milhões. Já na segurança pública, ele relembrou a aprovação da proposta que permite que praças inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros voltem temporariamente à ativa para atuar em serviços administrativos e, assim, liberar profissionais para as ruas. Neste ano, a previsão é que 1.900 homens e mulheres retornem aos quadros do Estado.

Por fim, o Líder do Governo mencionou a relevância dada à pauta da mulher neste primeiro semestre, quando foram aprovados três importantes projetos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Um do próprio Bakri que garante prioridade de atendimento no IML para esses casos; um do Tribunal de Justiça que cria uma Câmara Criminal especializada no tema; e outro do Governo que prevê o pagamento de um auxílio equivalente a 50% do salário-mínimo nacional (R$ 759 atualmente) durante 1 ano para essas paranaenses.