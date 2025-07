Zeca Dirceu vence o primeiro turno da eleição para presidência do PT no Paraná

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Com o encerramento oficial da apuração, o deputado federal Zeca Dirceu vence a disputa pela presidência estadual do PT no Paraná e segue para o segundo turno do Processo de Eleições Diretas (PED) com 7.616 votos. Criado por José Dirceu e exclusivo ao Partido dos Trabalhadores, o PED é um modelo democrático que garante a participação direta da militância na escolha das direções partidárias em todos os níveis — e voltou a ser realizado após um hiato de seis anos.

Zeca conquistou a preferência da maioria dos filiados e filiadas que compareceram às urnas no último domingo. Em segundo lugar ficou o atual presidente estadual do partido, deputado estadual Arilson Chiorato, com 7.190 votos. Também participaram da disputa o deputado federal Tadeu Veneri, que obteve 1.605 votos, e o professor Hermes Leão, ex-presidente da APP-Sindicato, com 790 votos.

“O PT do Paraná quer mudança e as urnas deram esse recado claro. Fizemos uma campanha que resgatou o orgulho e a autoestima da militância petista, esse foi um diferencial, que nos fez liderar no primeiro turno. Valorizamos a participação das bases e mostramos que o PT precisa de organização, estratégia e presença em todos os municípios. Nosso foco está na reeleição do presidente Lula com uma votação expressiva no Paraná. Esse é o nosso compromisso maior”, afirmou Zeca Dirceu.

Agilidade

A campanha teve forte presença nos municípios e capilaridade em todas as regiões do estado. Com uma apuração paralela eficiente, a equipe de Zeca já indicava a liderança do parlamentar antes mesmo da divulgação oficial dos números. “Foi resultado de um trabalho coletivo, bem articulado e com o envolvimento de muitas lideranças que estavam afastadas, mas que voltaram a acreditar no projeto de um PT renovado e combativo”, destacou.

“É hora de reconstruir o partido"

A participação de José Dirceu nos últimos dias do primeiro turno reforçou o simbolismo da candidatura do filho e reaproximou gerações de militantes. “É hora de reconstruir o partido. Precisamos de um PT vivo, forte e protagonista para reeleger Lula, ampliar nossa bancada e fortalecer o projeto nacional. E isso começa com um novo ciclo no Paraná”, afirmou o ex-ministro da Casa Civil.

Os números refletem o desejo de mudança: mais de nove mil militantes optaram por uma nova direção, sinalizando um novo momento para o partido no estado.

Mobilização e gratidão

Zeca Dirceu agradeceu os quase oito mil votos recebidos e destacou o papel decisivo dos pequenos municípios. “O PT está presente em todo o Paraná. Essa votação mostra que a base está viva, consciente e quer participar. Só tenho a agradecer por cada gesto de confiança e acolhimento. O que estamos fazendo é necessário: queremos um PT forte, atuante e vencedor”, disse.

A mobilização de Zeca no primeiro turno também foi elogiada pelo presidente eleito do PT Nacional, Edinho Silva. “O que o Zeca está fazendo no Paraná é exatamente o tipo de mobilização que o partido precisa em todo o Brasil”, afirmou. Em outras ocasiões, Edinho já havia sinalizado: “Zeca será parte importante de tudo que eu fizer como presidente do PT Nacional”.

Rumo ao segundo turno

O segundo turno do PED será realizado no dia 27 de julho. Vence quem obtiver o maior número de votos válidos. Zeca Dirceu reforça o chamado à militância para ampliar a mobilização nesta nova etapa.

Com confiança no sentimento de renovação das bases, Zeca já articula apoios importantes para esta nova fase da campanha. Ele pretende dialogar com o deputado federal Tadeu Veneri e com o Professor Hermes, reconhecendo em ambos lideranças comprometidas com um projeto de partido forte, democrático e enraizado nas lutas sociais. “Temos visões convergentes sobre o futuro do PT. Vamos trabalhar juntos para fortalecer o partido e garantir que ele esteja cada vez mais conectado com as demandas da nossa militância e da classe trabalhadora”, afirmou.