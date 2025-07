Assembleia Legislativa recebe homenagem na França pela conquista do Selo Diamante de Transparência

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná foi homenageada este mês em Paris, na Universidade Sorbonne, uma das instituições mais tradicionais do mundo, pela conquista do Selo Diamante em Transparência. A Moção de Reconhecimento foi entregue durante a III Missão CR Connection, realizada em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros.

Representando o Legislativo estadual, o 1º secretário da Alep, deputado Gugu Bueno (PSD), recebeu a homenagem em nome do presidente Alexandre Curi (PSD), da Mesa Executiva, dos demais deputados e de todos os servidores.

“Foi um momento muito especial. Não é apenas uma homenagem à Assembleia, mas ao Estado do Paraná como um todo. A Alep tem sido exemplo de gestão pública, sendo o único órgão estadual a alcançar o Selo Diamante, com índice de mais de 95% de transparência. É uma alegria representar essa conquista em um palco tão simbólico como a Sorbonne”, destacou Gugu Bueno.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, também comemorou a conquista e reforçou a importância do reconhecimento internacional. “O Poder Legislativo, em razão de ser um ambiente multifacetado e essencialmente político, é a instância da máquina pública mais criticada e também a mais fiscalizada. Por isso, nos orgulha ter o Selo de Transparência e receber o reconhecimento desta conquista na Universidade Sorbonne. No caso do legislativo do Paraná, a transparência continuará a ser uma marca forte”, afirmou Curi.

A premiação reforçou a Assembleia como protagonista em governança, ética e transparência, servindo de inspiração para outras instituições no Brasil e no exterior. O selo reforça a credibilidade institucional da Casa e projeta o Paraná como referência em gestão pública moderna e eficiente.