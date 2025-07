Santana do Itararé avança na construção de seu primeiro Ginásio Esportivo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A prefeitura de Santana do Itararé, região do Norte Pioneiro, está dando um passo importante para a valorização do esporte e do lazer com a construção de seu primeiro Ginásio Esportivo. A obra, que já está em andamento, representa um marco significativo para o município, que atualmente conta apenas com quadras esportivas, mas que, a partir deste investimento, terá um espaço completo, voltado para as competições esportivas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha, o investimento total para a construção do Ginásio chegará perto dos R$ 8 milhões, sendo que R$ 1 milhão já foi destinado apenas para a construção da estrutura, que conta com 24 pilares. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares, sendo que o R$ 1 milhão inicial já foi investido, e o restante a gestão atual está buscando.

O prefeito Élcio José Vidal, mais conhecido como Calé Vidal, ressaltou a importância da obra para a comunidade. “Quando assumimos a gestão, aqui era só uma terraplanagem. Hoje, com muito trabalho e dedicação, já podemos ver a obra tomando forma”, afirmou. Segundo ele, o ginásio será um espaço fundamental para fomentar a prática esportiva entre os jovens e proporcionar mais qualidade de vida para toda a população. “Será um local de referência para a prática esportiva, para a juventude e para toda a população santanense”, destacou.

Construção está sendo realizada logo na entrada do município, no Letramento Casarin. Foto: Divulgação

A construção está sendo realizada logo na entrada do município, no Letramento Casarin e, para que seja concluída com agilidade, Calé Vidal afirmou que vai buscar todos os recursos necessários e que a inauguração deve ser realizada em breve.

“Vamos buscar os recursos necessários para concluir essa construção e, se Deus quiser, vamos inaugurar esse importante espaço até o ano que vem”, destacou o prefeito em uma visita à construção do novo espaço.

Contudo, além de servir como centro esportivo, o ginásio também será um ponto de encontro para eventos culturais, escolares e comunitários. A iniciativa busca não apenas atender a uma demanda histórica da cidade, mas também incentivar o desenvolvimento social por meio do esporte.

Com o projeto já saindo do papel, Santana do Itararé se prepara para oferecer um espaço moderno, acessível e estruturado para atender as necessidades da comunidade, enquanto a prefeitura reforça seu compromisso com a população, oferecendo um espaço de qualidade para os moradores.