Agricultura Familiar assume papel de destaque nas iniciativas do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Com presença cada vez mais marcante nos territórios do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, o Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, parceria entre a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec, está reforçando o impacto regional ao aproximar a agricultura familiar das ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. Na última série de eventos promovidos dentro da iniciativa, mais de 40% dos fornecedores de alimentos faziam parte de associações, cooperativas, coletivos, entre outros.

“A participação da agricultura familiar nesses eventos é uma decisão estratégica e simbólica. Ao valorizar os pequenos produtores e práticas agroecológicas, reafirmamos o compromisso do Governo Federal com a soberania alimentar, a justiça social e a preservação ambiental”, destacou Carlos Carboni, diretor de Coordenação da Itaipu.

Entre os fornecedores estava a Cooperativa de Produção Agroecológica, Agroindustrialização e Comercialização do Noroeste do Paraná (Copacanp), que ofertou café colonial no seminário Mudanças Climáticas e COP30, em Paranavaí, com um cardápio de pães, geleias, bolos e frutas.

“A nossa cooperativa tem produção agroecológica e produzimos um pouco de tudo: frutas, verduras e hortaliças. E o mais importante: a produção é toda orgânica, sem agrotóxicos”, disse a agricultora Vilma Rossi.

No seminário realizado em Laranjeiras do Sul, o Assentamento 8 de Junho foi contratado para servir os participantes. “Para nós, é muito importante essa valorização. Isso garante que a agricultura familiar seja reconhecida, valoriza o nosso trabalho e potencializa o aumento da produção”, afirmou Sadiel Gomes de Amorim.

Cadastro de fornecedores

Para buscar cada vez mais produtores para atender às ações do convênio, no dia 30 de junho foi realizada uma formação virtual, com a participação de especialistas no processo de contratação do Itaipu Parquetec, que esclareceram dúvidas e orientaram sobre como os agricultores familiares podem se tornar parceiros no fornecimento de alimentos.

Entre os meses de agosto e setembro, o convênio terá seminários, encontros presenciais e oficinas que devem reunir milhares de participantes em todo o Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. A equipe do Itaipu Parquetec também mantém uma lista de fornecedores da agricultura familiar que já atenderam ou estão aptos a atender às demandas do convênio.

Os interessados em prestar serviços de alimentação para os eventos dentro do convênio devem realizar o cadastro no Portal de Compras do Itaipu Parquetec, pelo endereço: https://portaldecompras.itaipuparquetec.org.br ou enviar um e-mail para [email protected] e informar sobre a disponibilidade para o atendimento em almoços ou cafés.

O presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Familiares de Campo Mourão (Coafcam), Claudinei Nunes Fernandes, participou do webinar em busca de esclarecimentos sobre questões tributárias. A cooperativa é cadastrada e já fornece serviços de alimentação para o convênio. Para ele, a prestação de serviços agregou renda às famílias cooperadas.

“Nós abraçamos esse projeto! Foi uma oportunidade que a Itaipu e o Itaipu Parquetec proporcionaram de estar trabalhando e mostrando que somos capazes de fazer. Isso nos traz mais motivação e deixa portas abertas para abraçar outros projetos de fornecimento de alimentação”, afirmou

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, dentro do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A estratégia, coordenada pela parceria entre a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul — área de atuação prioritária da usina.

Eles representam espaços de escuta ativa, formação e educação, fundamentados na metodologia da governança participativa. A proposta é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.