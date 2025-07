Presidente Lula discute investimentos e mudanças climáticas com príncipe herdeiro de Abu Dhabi

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA GOV - FOLHA EXTRA

O presidente Lula realizou reunião bilateral com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Xeique Khaled bin Mohammed bin Zayed al Nahyan, na tarde de sábado (5/7), no contexto da Cúpula de Líderes do Brics.

O presidente reiterou o interesse brasileiro em atrair investimento direto estrangeiro, destacando oportunidades nos setores de energias renováveis, mineração, petroquímico, comunicações satelitais, cabos submarinos e manufaturas. Defendeu, também, ampliação da cooperação financeira entre os dois países.

O presidente Lula destacou o empenho da presidência brasileira do Mercosul em concluir até o fim do ano o Acordo de Comércio com os Emirados Árabes Unidos.

Foi salientado, ainda, o potencial da cooperação em temas digitais, incluindo inteligência artificial e desenvolvimento de modelos de linguagem computacional.

O presidente Lula e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi reiteraram seu apoio ao multilateralismo e a uma ordem multipolar. Intercambiaram visões sobre a situação no Oriente Médio e possíveis caminhos para a paz na região.

No contexto da crise climática, reconheceram a necessidade de maior ambição na redução das emissões de gases do efeito estufa. O príncipe herdeiro emirati destacou o apoio de seu país à realização da COP 30, em Belém (PA).

O Brasil também apresentou detalhes sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que deverá ser lançado na COP 30, com a finalidade de remunerar os serviços ecossistêmicos prestados por esse bioma. Os Emirados Árabes Unidos, como parte da troika das COPs do clima, manifestaram interesse em continuar trabalhando pela concretização da iniciativa.