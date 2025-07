Itaipu Binacional marca presença no 41º Congresso Mundial de Engenharia Hidroambiental

A delegação oficial da Itaipu acompanhou de forma ativa as atividades do Congresso, participando ao longo da semana tanto de painéis de alto nível quanto de sessões técnicas especializadas. Foto: IAHR/Divulgação

A Itaipu Binacional participou do 41º Congresso Mundial da Associação Internacional de Engenharia e Pesquisa Hidroambiental (IAHR), realizado de 22 a 27 de junho no centro Singapore EXPO, em Singapura. Sob o tema “Engenharia hídrica inovadora para o desenvolvimento sustentável”, mais de 1.400 especialistas, pesquisadores e tomadores de decisão, de mais de 60 países, se reuniram para trocar conhecimentos e explorar soluções para os desafios mais urgentes relacionados à água, às mudanças climáticas e ao nexo entre água, energia, alimentos e natureza.

A delegação oficial da Itaipu acompanhou de forma ativa as atividades do Congresso, participando ao longo da semana tanto de painéis de alto nível quanto de sessões técnicas especializadas. A comitiva foi composta por Joni Madruga Garcia, assistente do diretor técnico executivo; Luiz Henrique Maldonado e Elio Romero López, ambos da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos; bem como por Caroline Henn e Daniel Vázquez Bado, da Divisão de Reservatório pelas margens brasileira e paraguaia, respectivamente.

Durante a cerimônia inaugural conjunta, autoridades internacionais destacaram a importância da cooperação global para um futuro resiliente. A ministra da Sustentabilidade e Meio Ambiente de Singapura, Grace Fu; a enviada especial da ONU Retno Marsudi; e o vice-ministro do Ministério de Recursos Hídricos da China, Chen Min, trouxeram mensagens-chave sobre os desafios hídricos. O presidente da IAHR, Prof. Philippe Gourbesville, apresentou as prioridades estratégicas da organização, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao fortalecimento de comunidades resilientes.

Participação intensa da Itaipu

Ao longo da semana, a Itaipu esteve presente e apresentou em três sessões. Na segunda-feira, 23, a bióloga Caroline Henn participou do “5th Global Water Security Seminar”, organizado pelo Ministério dos Recursos Hídricos da China e pelo Conselho Mundial da Água, e apresentou a experiência da entidade com a transposição de peixes, sob o título “Canal da Piracema, passagem de peixes da Itaipu – conclusões e desafios após monitoramento de longo prazo”. O seminário, cujo tema era Água e Biodiversidade, contou ainda com apresentações de representantes da Agência Nacional de Águas de Singapura, de institutos de pesquisa e da UHE Datengxia, na China.

Na quarta-feira, 25, pela manhã, os engenheiros Joni Madruga e Daniel Vázquez participaram do Painel de Alto Nível “Empowering a Just and Inclusive Energy Transition: The Strategic Role of Hydropower”, organizado pela própria Itaipu Binacional. Este foi um dos quatro painéis de alto nível do evento, os quais são sessões plenárias com a participação de todos os congressistas. Nesse painel, Joni Madruga reforçou o compromisso da Itaipu Binacional com o diálogo internacional sobre sustentabilidade em hidrelétricas, ressaltando o caráter binacional da Itaipu e seu exemplo de cooperação entre Brasil e Paraguai. Itaipu foi apresentada como um modelo de cooperação internacional, amparado por um Tratado que estabelece uma estrutura de governança paritária entre os países sócios.

Madruga também destacou o papel fundamental da usina na gestão da intermitência das fontes renováveis no Brasil e sua contribuição para uma maior estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico. Por sua vez, Daniel Vázquez abordou a estratégia climática da Itaipu, baseada na mitigação, adaptação e equidade social. Ele destacou a redução de emissões equivalente a milhões de toneladas de CO2, e citou iniciativas da Itaipu relacionadas a reflorestamento, corredores biológicos, educação ambiental e governança climática tanto nacional como internacional.

O painel contou também com representantes da Unesco, da Associação Internacional de Hidroeletricidade (IHA, do inglês International Hydropower Association) e de dois comitês técnicos da própria IAHR. Segundo Daniel, “o painel enfatizou a importância de integrar aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais no desenvolvimento de projetos hidrelétricos, tanto novos como existentes”. Além disso, complementou Madruga, “propôs que a IAHR assuma um papel de articulação com outras organizações, como a IHA, e entre comunidades científicas, operadoras de energia, instituições financeiras e governos, levando à formulação de uma estratégia internacional para uma nova geração de hidrelétricas sustentáveis”.

Na tarde de quarta-feira, os engenheiros Luiz Maldonado, Elio Romero e Daniel Vázquez participaram da sessão especial “Innovative Water Engineering for Sustainable Development in Latin America”, sessão organizada pela Itaipu Binacional e moderada em conjunto pela Itaipu e pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro). Maldonado apresentou uma análise dos impactos do fenômeno “ENSO”, com destaque para sua fase quente “El Niño” nas vazões afluentes e incremental da Itaipu. Já Elio apresentou um estudo de caso de medições de vazão em condições de cheia no rio Iguaçu, a montante das Cataratas do Iguaçu. Finalmente, Daniel apresentou um estudo de caso de um sistema de informação em desenvolvimento com o objetivo de otimizar a gestão de recursos hídricos e apoiar a segurança hídrica na Bacia da Reserva da Biosfera de Itaipu.

A sessão contou ainda com apresentações de pesquisadores da Universidad Nacional Agraria La Molina (Peru), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade de Brasília (UnB). O momento reservado para perguntas promoveu uma rica interação com pesquisadores e profissionais da Colômbia, Bolívia, México, Peru, Brasil e Paraguai. Segundo Maldonado, o objetivo da sessão foi plenamente alcançado, ao proporcionar um espaço qualificado para o intercâmbio técnico e a valorização de pesquisas desenvolvidas na América Latina, dentro de um dos principais eventos internacionais da área de engenharia hidroambiental.

IAHR divulga relatórios estratégicos sobre inovação e transformação digital na gestão da água

Durante o congresso, foram apresentados dois relatórios estratégicos da IAHR com foco na inovação e transformação digital na gestão da água. O Global Water Institutes Report 2025 destacou cinco tecnologias-chave — sensoriamento remoto, sensores/dados/IoT, modelagem avançada, inteligência artificial e gêmeos digitais — como catalisadores para decisões mais eficientes, preditivas e integradas no setor hídrico, ressaltando a urgência da digitalização e a importância da cooperação global.

Já o Relatório Global de Inovação em Água reuniu as principais prioridades nacionais relacionadas à água, evidenciando uma convergência internacional em torno da adaptação climática, digitalização e integração intersetorial (água–energia–alimento).

A divulgação dos dois relatórios teve participação ativa da ABRHidro, entidade da qual Itaipu também é associada e que é parceira em diversas ações no âmbito técnico-científico no Brasil. Os documentos reforçam a necessidade de investimentos em infraestrutura, capacitação técnica e governança baseada em evidências, alertando para a urgência de transformar estratégias em ações concretas e mensuráveis.

Sobre a IAHR

A Associação Internacional de Engenharia e Pesquisa Hidroambiental (IAHR, sigla em inglês para International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), fundada em 1935, é uma organização mundial independente de engenheiros e especialistas em água que trabalham em campos relacionados às ciências hidroambientais e suas aplicações práticas. Atualmente, tem mais de 5.450 membros, entre indivíduos, instituições e empresas.

As atividades estudadas variam de hidráulica fluvial e marítima a desenvolvimento de recursos hídricos e eco-hidráulica, passando por engenharia de gelo, hidroinformática e educação e treinamento contínuos. A IAHR estimula e promove tanto a pesquisa quanto sua aplicação e, ao fazê-lo, se esforça para contribuir para o desenvolvimento sustentável, a otimização da gestão de recursos hídricos do mundo e processos de fluxo industrial.

A Itaipu Binacional se tornou membro da Associação em 2024 [Itaipu é novo membro da Associação Internacional de Engenharia e Pesquisa Hidroambiental], contando com representantes brasileiros e paraguaios, das Diretorias Geral, Técnica e de Coordenação.