Lula e presidente do Panamá discutem parcerias nas áreas econômica e comercial

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA GOV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na tarde desta quinta-feira (3/7), com seu homólogo panamenho José Raúl Molino para tratar da agenda econômica e comercial bilateral.

Os dois presidentes acertaram a realização de visitas recíprocas entre os países. Molino confirmou que virá ao Brasil em agosto próximo acompanhado de delegação empresarial para apresentar oportunidades para investidores brasileiros na área de infraestrutura portuária no Panamá.

Ele destacou as possiblidades que se abrem no setor de turismo e de acesso a mercados por meio do aeroporto internacional de Tocumen, conectando o Brasil com a América Central, do Norte e o Caribe. Confirmou, ainda, o interesse de seu governo em adquirir aeronaves da Embraer.

O presidente Lula ressaltou as oportunidades que se abrem para as relações do Mercosul com o Panamá, que se tornou membro associado do bloco. Observou que o Brasil, na condição de presidente de turno do Mercosul neste semestre, apoia a negociação de acordo de livre comércio com o Panamá e se empenhará para que esse processo se inicie rapidamente. O presidente brasileiro também confirmou que pretende visitar o Panamá em janeiro de 2026.