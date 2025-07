Tecnologia 3D permite que futuros moradores explorem em detalhes as casas do Projeto Moradias

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA – FOLHA EXTRA

Os futuros proprietários das casas do Projeto Moradias, uma parceria da Itaipu, Itaipu Parquetec e FozHabita, puderam conhecer detalhes da construção e receber informações importantes sobre os imóveis que irão ocupar em breve. A apresentação aconteceu na tarde da quarta-feira (2), no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu, e contou com ajuda da tecnologia de realidade virtual com maquetes em 3D para mostrar como as casas ficarão, inclusive mobiliadas.

Segundo o gestor do contrato pela Itaipu, Sidney dos Santos Franco, essa é uma etapa essencial para os objetivos do Projeto Moradias, que utiliza recursos da venda dos imóveis da Vila A para a construção de casas populares destinadas à população em áreas de risco em Foz. “Essa é uma fase que está prevista já no nosso convênio e que é muito importante, porque temos a oportunidade de apresentar para os futuros moradores o processo construtivo da casa, a tecnologia que foi utilizada, todas as soluções que foram pensadas para cada um dos problemas, como conforto térmico, conforto acústico etc. E é uma oportunidade que eles também têm de ter um contato, em realidade virtual, com o próximo lar deles”, ressaltou.

Os moradores da atual Vila Brás, que foram escolhidos para ocuparem as primeiras 52 residências, assistiram também a uma palestra presencial do engenheiro Gustavo Vermelho, coordenador de obras da Tecverde Engenharia, empresa contratada para a execução do projeto. Ele deu detalhes de como é a construção em Wood Frame, mostrando de forma didática como é a composição das paredes das casas e explicando que o método é bastante seguro e durável. “É um modelo usado nos EUA e em outras partes do mundo, suporta furacão, tempestade. Portanto, é bastante resistente. Além disso é mais confortável no calor e no frio”, disse.

Para a cozinheira Valdineia Ferreira, o encontro foi importante para tirar dúvidas e ajudar a planejar a vida na nova casa. “É muito legal porque as pessoas acham que por não ser de tijolo não é uma casa segura. Muito pelo contrário. É muito importante eles terem esse cuidado de explicar todos os detalhes, porque a gente já sai daqui sabendo o que vai poder fazer e o que não vai poder fazer, o material que a gente vai poder usar.”

Na sequência, Diego Biasotto, do FozHabita, e Lauane Aponte, do Itaipu Parquetec, trouxeram explicações de manutenção e regras para ampliações nas casas, com informações importantes para instalação de móveis, construção de muros e garagens. Eles tiraram dúvidas e explicaram, ainda, sobre questões legais envolvendo as ampliações das casas. “Um dos objetivos desse encontro é justamente trazer para comunidade quais são os cuidados que eles têm que ter com o sistema construtivo para não perder a garantia, não comprometer a estrutura. Então, é algo que a gente já vem desmistificando com eles e vem dando certo”, destacou a arquiteta e gestora do contrato pelo Itaipu Parquetec, Julia Teixeira.

Após as apresentações convencionais os moradores puderam utilizar óculos de realidade virtual para explorarem as casas de forma bastante detalhada, em maquetes 3D que davam detalhes da construção, com acesso ao interior das paredes, telhado e visão ampliada do espaço, além de uma simulação de uma casa mobiliada. “Eu fiquei encantada de ter visto como que ficou dentro das casas com os móveis. Eu achei muito interessante, lindo demais. Ficou tudo mais chique, mais elegante, mais confortável. Adorei a criatividade, já vi onde vou colocar meu sofá, os móveis no quarto”, comentou Carla Cristiane de Jesus Duarte.

Sobre o projeto

O Projeto Moradias é uma iniciativa da Itaipu Binacional, dentro do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com o Itaipu Parquetec, Prefeitura e Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (FozHabita). A empresa Tecverde Engenharia é responsável pela realização das obras.

Ao todo, serão beneficiadas 254 famílias em situação de vulnerabilidade social e que hoje vivem em uma área de risco na Vila Brás, junto ao Rio Poty, nascente do Rio Boicy. O local é classificado como Área de Preservação Permanente (APP) e está ocupado há mais de 30 anos. As novas casas estão em construção em áreas do bairro Três Bandeiras, próximas da Vila Brás.