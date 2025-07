Alexandre Curi (PSD) propõe lei para criar um cadastro estadual para condenados por estupro

ASSEMBLEIA NA REGIÃO Há 2 dias Assembleia Itinerante chega em cidade do Norte Pioneiro na próxima quinta-feira Sessão Especial será realizada na cidade de Jacarezinho, no mesmo dia da 30ª Fetexas, abrindo espaço para apresentação de demandas locais

ASSEMBLEIA Há 4 dias Assembleia Legislativa aprova inclusão de transplantados no Estatuto da Pessoa com Deficiência Proposta foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência na última terça-feira (01)