Santana do Itararé promove ações de conscientização sobre o meio ambiente no “Junho Verde”

Redação - Folha Extra

SANTANA DO ITARARÉ - Na manhã de segunda-feira (30), o município de Santana do Itararé promoveu uma série de ações voltadas à conscientização ambiental com a realização do evento Junho Verde. A campanha mobilizou alunos, professores, diretores, profissionais da saúde, meio ambiente e autoridades locais em uma caminhada pelas ruas da cidade, seguida de atividades pedagógicas relacionadas à sustentabilidade.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as Secretarias de Cultura, Comunicação, Meio Ambiente e Saúde, o evento teve como foco a sensibilização da comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Participaram as escolas municipais, o CMEI Municipal, a Escola Municipal Euclides, o Colégio Estadual Humberto e a APAE de Santana do Itararé, reunindo centenas de estudantes em atividades educativas e culturais.

Durante o percurso da caminhada, os alunos carregaram cartazes com mensagens de proteção à natureza e participaram de apresentações teatrais, palestras, músicas e exposições sobre práticas sustentáveis. As ações foram resultado de ensaios e produções escolares, envolvendo os professores e estudantes na elaboração de conteúdos criativos sobre o tema.

A programação contou ainda com a presença do prefeito Calé Vidal, da primeira-dama Marilaine Vidal, secretários municipais e demais autoridades, que acompanharam as atividades realizadas nos períodos da manhã e da tarde. Um dos destaques foi a participação da equipe de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, que orientou os alunos sobre animais peçonhentos e doenças transmitidas por vetores, como a dengue. As crianças aprenderam, de forma lúdica e interativa, a identificar riscos ambientais e as formas de prevenção.

O evento reforçou o envolvimento da rede municipal na promoção da educação ambiental e no incentivo à participação cidadã desde os primeiros anos escolares.