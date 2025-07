Itaipu vai leiloar mais 22 casas da Vila A e destinar os recursos para moradia popular.

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA – FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - A Itaipu Binacional fará no próximo dia 8 de julho (terça-feira) mais um leilão de imóveis da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR), o segundo do ano. Desta vez, serão oferecidas 22 casas desocupadas, com lances mínimos a partir de R$ 280,1 mil (média de R$ 505 mil). Todo o recurso arrecadado será aplicado na construção de casas populares.

O leilão será realizado na modalidade de Leilão Público, por intermédio de Leiloeiro Oficial contratado, regularmente matriculado na junta comercial do Paraná. Os lances poderão ser dados de forma on-line ou presencial, a partir das 9h, no Rafain Palace Hotel & Convention (Av. Olímpio Rafagnin, 2.357 – Parque Imperatriz).

Interessados poderão visitar os imóveis mediante agendamento nos próximos dias 3 (quinta-feira) e 4 (sexta-feira) de julho, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. As visitas devem ser agendadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone: (43) 99848-8000 ou (41) 3092-6400.

Desde 2023, a empresa tem realizado leilões regulares na Vila A, desmobilizando um patrimônio que já cumpriu seu propósito para a usina. Os valores arrecadados são investidos na construção de habitações de interesse social e infraestrutura urbana, prioritariamente em Foz do Iguaçu.