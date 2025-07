Assembleia Legislativa e CRM-PR firmam parceria para fortalecer políticas públicas de saúde no Paraná

Assinatura ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (30), no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa. Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP – FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná e o Conselho Regional de Medicina (CRM/PR) assinaram, nesta segunda-feira (30), um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de estabelecer uma parceria institucional, promover o intercâmbio técnico-científico entre as entidades e aprimorar as políticas públicas voltadas à área médica no estado.

“É uma alegria muito grande assinar esse acordo de cooperação técnica entre a Assembleia e o CRM, para que vocês possam colaborar trazendo aqui um auxílio, uma opinião de quem vive o dia a dia da profissão, contribuindo com os projetos de lei. Isso reforça a atuação conjunta entre o Conselho e a Casa de Leis, por meio da nossa Escola do Legislativo”, afirmou o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD). Para ele, a parceria será essencial para a elaboração de bons projetos na área da saúde.

O presidente do CRM/PR, médico Romualdo José Ribeiro Gama, destacou o compromisso do Conselho com a qualidade da Medicina e da saúde pública. “Nós, enquanto Conselho, prezamos pela boa Medicina, pela boa saúde da população. Essa parceria será muito positiva para todos. Com a união dos 42 conselheiros e os 54 deputados, bons projetos devem surgir em benefício da população”, afirmou. “Essa parceria é fantástica para o Paraná e, quem sabe, pode até servir de exemplo para outros estados.”

O diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, ressaltou a relevância do acordo e a importância da criação de um Grupo de Trabalho, que permitirá aprofundar os debates sobre políticas públicas — um esforço que, segundo ele, tem sido reforçado pela Mesa Executiva. “Essa é a vocação do Legislativo: discutir políticas que melhorem a vida das pessoas. E a Escola do Legislativo seguirá avançando em parcerias com outros conselhos profissionais, justamente para integrar cada vez mais a sociedade ao Parlamento”, afirmou.

O acordo prevê a colaboração do CRM/PR na elaboração e análise de propostas legislativas relacionadas à área médica, com o fornecimento de apoio técnico e científico às atividades parlamentares, especialmente em matérias de interesse da Medicina. Também será criado um Grupo de Trabalho com cinco deputados e cinco representantes do Conselho para atuar em conjunto no desenvolvimento de propostas voltadas à saúde pública.

Aprofundamento do debate técnico e institucional

O presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia, deputado Tercílio Turini (MDB), destacou a importância da parceria com o CRM/PR. “Aqui é um colegiado heterogêneo e muitas das matérias tratam da área médica. Por isso, é fundamental que tenhamos esse intercâmbio com uma instituição tão respeitada, para debater os temas com profundidade técnica, além do viés político. O objetivo de cada projeto de lei é melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Para o deputado Ney Leprevost (União), coordenador da Frente Parlamentar da Medicina e da Odontologia, a iniciativa demonstra que a Casa está atenta às demandas da categoria e aberta a ouvir sugestões do setor. “Há muitas preocupações da área médica que estarão em pauta na Assembleia e também em discussão nos órgãos nacionais. Como Poder Legislativo, podemos atuar junto ao Governo Federal”, pontuou, ressaltando a necessidade de criação de uma carreira médica e de soluções para a escassez de profissionais e de insumos no interior do país.

A deputada Marcia Huçulak (PSD), líder do Bloco Parlamentar da Saúde Pública, comemorou a parceria entre o Legislativo e o CRM. “Com essa colaboração, poderemos avançar na saúde do Paraná e garantir o respeito à corporação médica. Como enfermeira, vejo que essa união contribui para uma saúde de qualidade para toda a população”, afirmou.

Já o deputado Dr. Antenor (PT), que também é médico, ressaltou a importância da ciência na formulação de políticas públicas. “Quando o CRM se aproxima da Assembleia por meio dessa parceria, traz consigo os subsídios da ciência e da pesquisa. Isso é muito importante para nós. Nós não sabemos tudo, buscamos saber mais, mas jamais devemos negar a ciência.”