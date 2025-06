Polícia investiga mais uma morte de bebê nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

CASTRO – Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência onde um bebê, de quatro meses, havia entrado em óbito na cidade de Castro, região dos Campos Gerais. Conforme uma nota divulgada pela PM, o bebê apresentava sinais de lesões antigas em algumas partes do corpo, além de arranhões, o que levou os agentes a abrirem uma investigação. O caso coincide com uma situação registrada em Jaguariaíva, também nos Campos Gerais, onde um feto de oito meses também foi encontrado morto, e a polícia investiga o caso.

Na situação registrada em Castro, a Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que estava prestando atendimento ao bebê de quatro meses que estava em parada cardíaca na Vila Rio Branco. Conforme explica a PM, os agentes que se dirigiram ao local foram informados pelos profissionais que o bebê apresentava alguns sinais de lesão em diversas partes do corpo.

“Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pelos profissionais de saúde de que a criança não apresentava sinais vitais e possuía lesões antigas no pescoço e na cabeça, além de arranhões na face”, disse a PM.

Diante das circunstâncias, foram acionadas a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve aguardar o resultado do laudo do IML, que indicará a causa da morte, para iniciar as investigações.

EM JAGUARIAÍVA

Na cidade de Jaguariaíva, um caso semelhante foi registrado na última quarta-feira (25). De acordo com informações cedidas à reportagem, a equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva está investigando a morte de um feto com oito meses de gestação. A investigação começou após a delegacia receber a denúncia de que uma mulher havia dado à luz sozinha em sua residência e o bebê foi localizado morto por uma equipe do SAMU.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a uma mulher que havia dado à luz em uma residência situada ao bairro Portal do Sertão. No local, os socorristas constataram a morte do feto que tinha aproximadamente oito meses de gestação.

As equipes da Polícia Civil e Militar também estiveram no local devido a uma denúncia de um possível aborto. Com isso, também foi acionada a equipe da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa que recolheu o feto. Exames devem apontar a causa da morte. Veja o caso aqui.