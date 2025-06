Assembleia Legislativa realiza audiência pública sobre fibromialgia em município dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/ALEP – FOLHA EXTRA

Com grande participação popular, a audiência pública promovida pelo deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), na noite de terça-feira (25), na sede da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), em Ponta Grossa, foi um sucesso.

O evento, que foi conduzido por Rangel, reuniu pacientes, profissionais da saúde, lideranças comunitárias, autoridades e representantes da sociedade civil em uma conversa ampla e sensível sobre os desafios enfrentados por quem convive com a doença.

“Essa audiência pública foi fundamental para dar visibilidade à dor que muitas vezes é silenciosa. A fibromialgia precisa ser compreendida e reconhecida como uma condição que exige atenção do poder público. Estamos aqui para ouvir, acolher e agir”, destacou Rangel.

A expressiva presença do público, que lotou o auditório da ABO, reforçou a relevância do tema e a urgência de medidas concretas. Durante a audiência, relatos emocionantes de pacientes foram ouvidos, assim como contribuições técnicas de profissionais da área da saúde, que trouxeram dados e sugestões para a construção de políticas públicas que garantam qualidade de vida e dignidade aos portadores da síndrome.

O Secretário Municipal de Saúde de Castro, Matilvani Moreira, destacou a importância do evento e parabenizou Rangel pela iniciativa da realização da audiência pública. “A fibromialgia é uma doença crônica muito complexa e é de máxima importância a discussão deste assunto com a comunidade”, disse o secretário.

De acordo com o Dr. Marcelo Young Blood, médico neurologista, a principal dificuldade no tratamento da fibromialgia não está na falta de profissionais capacitados, pois é possível treinar médicos da atenção básica para reconhecer a doença, cujo diagnóstico é simples e depende, sobretudo, da suspeita clínica. O grande desafio está no preconceito e no estigma associados à condição.

“A fibromialgia desafia o modelo tradicional de assistência médica, baseado em diagnóstico e tratamento medicamentoso. Trata-se de uma condição crônica que frequentemente não responde bem aos tratamentos convencionais, exigindo uma abordagem multimodal e individualizada. Diferente de outras doenças crônicas, como o diabetes, cujos sintomas podem demorar a se manifestar, o paciente com fibromialgia sente dor diariamente, o que torna o enfrentamento da doença mais complexo tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde”, explicou o médico.

Para a fisioterapeuta Bianca Carraro, o maior desafio no cuidado com a fibromialgia não é apenas técnico, mas envolve a compreensão do papel do paciente no controle da própria dor. Segundo ela, embora existam várias abordagens profissionais e terapias disponíveis, o foco do tratamento deve estar no autoconhecimento e na educação em saúde do próprio paciente.

“Como a fibromialgia é uma condição crônica sem cura, é fundamental ensinar o paciente a conviver e controlar a dor, utilizando práticas integrativas simples, acessíveis e eficazes, como auriculoterapia, automassagem, hidroterapia, escalda-pés e chás tradicionais, que promovem o bem-estar físico e emocional. Essas práticas, quando combinadas com atividade física regular, ajudaram muitos pacientes a reduzir o uso de medicamentos e a manter sua funcionalidade mesmo diante da dor”, ressaltou Bianca.

Ao final do evento, o deputado Marcelo Rangel destacou que a audiência foi apenas o primeiro passo de um movimento maior de conscientização, mobilização e formulação de propostas concretas. O parlamentar reafirmou seu compromisso de levar as demandas apresentadas ao âmbito legislativo, visando a criação de leis e programas que assegurem acolhimento e respeito às pessoas com fibromialgia.