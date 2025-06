Alexandre Curi defende parceria contínua entre Assembleia e Câmaras Municipais

Redação - Assessoria

CURITIBA - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), defendeu nesta quinta-feira (25) uma articulação permanente entre o Legislativo estadual e as Câmaras Municipais, com o objetivo de fortalecer o municipalismo e impulsionar políticas públicas eficazes nos municípios. A declaração foi feita durante o Encontro da ACAMOP – Associação das Câmaras e Vereadores do Paraná, realizado em Curitiba, que reuniu cerca de 300 parlamentares municipais.

O evento teve como tema “Atuação Legislativa: mudando o Brasil a partir do município”. Em sua fala, Curi destacou que o fortalecimento das cidades é essencial para o desenvolvimento do estado e do país. Segundo ele, o contato direto dos vereadores com a população permite identificar as demandas reais de cada região. O parlamentar reiterou que a mesa diretora da Assembleia, também composta pelo deputado Gugu Bueno e pela deputada Maria Victória, manterá diálogo aberto com representantes municipais para construção conjunta de soluções.

Durante o encontro, o deputado também colocou a Escola do Legislativo à disposição dos vereadores e servidores municipais, oferecendo cursos de capacitação e qualificação nas áreas de inovação, tecnologia, transparência, sustentabilidade e economia. Curi explicou que o fortalecimento do espaço de formação é parte do plano estratégico da Assembleia para modernização dos processos legislativos.

O presidente da ACAMOP, vereador Edson Souza, de Cascavel, afirmou que o encontro representa um passo importante para a valorização das Câmaras Municipais. Segundo ele, a entidade realiza uma escuta ativa com vereadores de diferentes regiões, mapeando demandas locais que servirão de base para a construção de uma plataforma de defesa do legislativo municipal junto às esferas estadual e federal.

Curi também destacou os investimentos realizados pelo Governo do Paraná nos municípios, afirmando que o atual momento vivido pelo estado, sob a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), representa um marco na descentralização de recursos e no apoio direto às administrações locais. O encontro reforçou a proposta de que o fortalecimento do poder legislativo nas cidades é fundamental para garantir um Estado mais eficiente e alinhado com as necessidades da população.