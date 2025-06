Itaipu apresenta ações em inovação e energia limpa durante o Energy Summit, no Rio de Janeiro

A Itaipu Binacional apresentou, nesta quarta-feira (25), como as ações da empresa nas áreas de inovação e produção de energia limpa e renovável ajudam a fazer da matriz energética brasileira uma das mais limpas do planeta. A apresentação foi feita durante o Energy Summit, um evento global focado em inovação e empreendedorismo nos setores de energia e sustentabilidade, que acontece de 24 a 26 de junho, no Rio de Janeiro (RJ).

O Energy Summit reúne especialistas, líderes e inovadores de todo o mundo para discutir os próximos passos da transição energética e promover soluções sustentáveis. O evento é organizado em parceria com o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e busca soluções para uma economia de baixo carbono por meio de palestras, painéis, masterclasses e debates, além de exposições e eventos paralelos.

A Itaipu participou de duas palestras, sobre a inovação no setor energético e sobre os investimentos em energias renováveis. O diretor-geral brasileiro da Binacional, Enio Verri, foi um dos participantes do painel “Green Reindustrialization: Powering Industry with Clean Energy” (Reindustrialização Verde: Alimentando a Indústria com Energia Limpa), destacando o protagonismo do Brasil e o papel fundamental da Itaipu na transição energética.

“Nós já exploramos e desenvolvemos o biogás há mais de 20 anos, o hidrogênio verde já é uma experiência de pelo menos 15 anos e a soma dos dois, com a aplicação da ciência, nos leva ao SAF, o petróleo sintético, o combustível da aviação. Graças à nossa experiência em investimento em energias alternativas, já temos a primeira unidade experimental do SAF do Brasil”, destacou Enio.

De acordo com ele, o Brasil tem muito a ensinar aos outros países sobre transição energética para uma economia de baixo carbono, lembrando que metade da matriz energética do País é renovável, enquanto a média mundial é de 14%. “Por meio das hidrelétricas, já somos respeitados no mundo todo.”

Segundo o diretor, a Conferência das Partes (COP30), que acontece em novembro na cidade de Belém (PA), será uma grande oportunidade para o País defender seu protagonismo na energia verde.

Além de Enio Verri, participaram do painel Rafael Lucchesi, presidente da Tupy, empresa multinacional do ramo da metalurgia; e Rafael González, diretor do Centro de Inovação em Energias Renováveis (CIBiogás), empresa parceira da Itaipu. O painel foi coordenado pelo jornalista Marcelo Favalli.

Inovação no setor energético

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Rocha, participou do painel “Public Procurement for Energy Innovations” (Contratação Pública para Inovações Energéticas), que debateu como a modernização na legislação pode facilitar a contratação de serviços e produtos pelas empresas públicas para acelerar os processos.

“Atualmente, a Itaipu faz suas aquisições por meio de pregão ou licitações tradicionais, mas existem outras formas de contratar. A lógica está mudando: queremos contratar soluções, não só produtos. Levar problemas reais ao mercado e abrir espaço para inovação, contratando soluções que ainda nem existem”, comentou.

De acordo com ele, o investimento da Itaipu em inovação traz benefício dobrado. Além de melhorar os próprios processos, incentiva a criação de um ecossistema de startups e novas empresas em seu entorno, desenvolvendo o território.

Iggor Rocha foi acompanhado do procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU), Bruno Portela, que falou sobre os avanços na legislação que incentivam a inovação; e do gerente de Negócios de Tecnologia e Conexões Para Inovação da Petrobrás, Vinicius Maia, que mostrou o case da empresa em inovação – até 2029, a Petrobrás vai investir 4,2 bilhões de dólares em Pesquisa e Desenvolvimento.

Após a participação no painel, Iggor Rocha foi convidado para premiar duas categorias do Energy Summit Awards 2025, que reconhece as melhores práticas do setor energético. Ele entregou os prêmios nas categorias Impact Corporation, vencido pela Finep; e Energy Corporation, que teve a Petrobras como vencedora.