Assembleia e OCDE discutem sustentabilidade e boas práticas ambientais

DA REDAÇÃO/ALEP – FOLHA EXTRA

De forma inédita, a Assembleia Legislativa do Paraná participou de um diálogo com representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as maiores economias do mundo. O Paraná é o único estado brasileiro com parceria ativa com a instituição para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, e da agenda ESG — que trata de boas práticas ambientais, sociais e de governança.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi, destacou a importância da participação do Legislativo nesse processo. “Pela primeira vez, a Assembleia dá sua contribuição direta para que a pauta do desenvolvimento sustentável avance. Com o nosso Plano de Ação Estratégica, colocamos a sustentabilidade no dia a dia da Casa e incorporamos a agenda ESG às nossas práticas institucionais”, afirmou.

Em interação por vídeo com a missão da OCDE, que prepara um novo relatório sobre a implementação dos ODS e da agenda ESG no Paraná, Curi reforçou o protagonismo do estado. “O Paraná é hoje o estado mais sustentável do Brasil, e trabalha de forma consistente para colocar a sustentabilidade no centro da sua estratégia de desenvolvimento”, destacou.

Curi ressaltou o trabalho da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social, liderada por Keli Guimarães, disse que o objetivo da atual mesa diretora é fazer do Legislativo um exemplo concreto. “Queremos inspirar outras esferas do setor público e também o setor privado a adotar boas práticas ambientais, sociais e de governança. Não se trata apenas de votar leis, mas de aplicar esses princípios no nosso funcionamento diário.”

O deputado também lembrou que a Assembleia detém o Selo Diamante de Transparência e devolve 41% do seu orçamento anual ao Tesouro do Estado, reforçando o compromisso com a boa gestão do dinheiro público e a melhoria da infraestrutura dos municípios. “Unidos por um propósito comum, seguimos firmes para consolidar o Paraná como referência em sustentabilidade, inovação pública e governança responsável”, completou.

Questionário

Em outro momento da interação com a OCDE, o diretor-geral da Assembleia Legislativa, Wellington Dalmaz, respondeu a um questionário sobre as ações sustentáveis do Parlamento e a relação da Casa com o setor privado. As informações comporão o novo relatório da organização, previsto para ser divulgado até novembro.