Orquestra de Viola Siqueirense se apresenta em Andirá e valoriza a cultura da região

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Na noite de sábado (21), a cidade de Andirá recebeu a Orquestra de Viola Siqueirense e o Grupo de Canto Sertanejo São Sebastião, ambos de Siqueira Campos, para uma apresentação marcada pela valorização da cultura regional. Sob a regência do maestro João Antônio, o espetáculo reuniu músicas tradicionais e emocionou o público presente com interpretações autênticas do repertório sertanejo raiz.

A apresentação contou com o apoio do Secretário Municipal de Cultura de Siqueira Campos, Flávio Mello, que acompanhou o grupo na ocasião. O evento reforçou a relevância das manifestações culturais do Norte Pioneiro e demonstrou a força da música como instrumento de identidade e integração entre os municípios da região.

A Orquestra de Viola Siqueirense é um projeto cultural idealizado pelo maestro João Antônio e tornou-se um patrimônio artístico local, ganhando reconhecimento por sua qualidade musical e pelo trabalho de preservação das tradições caipiras. Formada por músicos da própria comunidade, a orquestra tem se apresentado em diversas cidades, levando consigo a cultura de Siqueira Campos para diferentes públicos.

Com o objetivo de ampliar o acesso à formação musical, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo Municipal, passou a oferecer aulas gratuitas de viola caipira para iniciantes. A iniciativa busca incentivar novos talentos e manter viva a tradição da viola na cidade e em toda a região.

A participação da orquestra em eventos fora do município consolida o projeto como referência cultural no Norte Pioneiro do Paraná, promovendo a arte local e valorizando o patrimônio imaterial das comunidades. A agenda de apresentações segue em expansão, com novas participações previstas em cidades vizinhas.