Itaipu apresenta iniciativas de conservação da água em evento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

O evento foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nos dias 12 e 13 de junho, em Brasília. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESORIA – FOLHA EXTRA

O trabalho da Itaipu Binacional para a conservação de solos, água e biodiversidade em sua área de influência foi um dos destaques do “Seminário de Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas: Lições Aprendidas e Perspectivas para Integração das Agendas Verde e Azul”. O evento foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nos dias 12 e 13 de junho, em Brasília.

Representando a empresa, Hudson Carlos Lissoni Leonardo, da Diretoria de Coordenação, falou sobre as ações da Binacional no Paraná e Mato Grosso do Sul que, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, investe em saneamento ambiental, aproveitamento energético e obras sociais, entre outros.

Através de programas como a Ação Integrada de Solo e Água (Aisa), Itaipu e seus parceiros desenvolvem diversas ações de pesquisa e tecnologias que são aplicadas junto aos produtores rurais e municípios da região. A ideia é cuidar dos solos e água de forma a garantir uma maior resistência aos efeitos climáticos de seca (com melhores condições de infiltração e disponibilidade para as culturas, recomposição dos lençóis e abastecimento de nascentes, por exemplo) ou chuvas intensas (contenção de enxurradas por meio de terraceamento agrícola associado ao bom manejo dos solos e das culturas).

Essas medidas favorecem que os recursos hídricos retornem de forma apropriada aos rios e nascentes, além de evitar a erosão e o deslocamento de sedimentos para os corpos d’água. Um cuidado que auxilia na manutenção e impacta positivamente no reservatório da usina.

Segundo Hudson, as ações são feitas por meio de transferência de tecnologias que garantam, além dos cuidados com os recursos, a produtividade e a lucratividade das propriedades rurais. “Os estudos têm mostrado que a agricultura produtora de água é mais rentável e mais resiliente às mudanças climáticas, seja pelo excesso, seja pela escassez de água. Estamos levando conhecimento e tecnologias aos produtores, tecnologias que eles não tinham acesso e que permitem melhor rentabilidade”, destacou.

O Seminário foi realizado na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com o objetivo de fomentar discussões para aprimorar a governança e o gerenciamento dos recursos hídricos. Na ocasião, o representante da ONU Água, Jon Church, frisou a importância de ações contínuas e inovadoras para o alcance das metas da Agenda 2030, especialmente do ODS 6, que trata de “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”.