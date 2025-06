Pedestre não resiste e morre após ser atropelado em rodovia da região

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um atropelamento registrado na madrugada do último sábado (22) resultou na morte de um homem ainda não identificado, na PR-424, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta da 1h40, no quilômetro 26+400 metros da rodovia, e envolveu um veículo GM/Corsa com placas de Siqueira Campos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do veículo, um homem de 28 anos identificado como F.F.L., trafegava no sentido crescente da via quando ocorreu o atropelamento. Segundo o relato do motorista, o pedestre tentou cruzar a pista repentinamente, não havendo tempo hábil para evitar a colisão.

A vítima foi socorrida ainda com vida pela equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Siqueira Campos. Apesar do atendimento emergencial, não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente. Até o momento, o pedestre permanece sem identificação formal.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Ele também realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/l, descartando a presença de álcool no organismo.

O acidente foi comunicado às autoridades apenas cinco minutos após sua ocorrência, e as equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para atendimento da ocorrência e coleta de informações. As causas do atropelamento serão apuradas por meio de inquérito policial, que deverá contar com eventuais imagens de câmeras, depoimentos e perícia técnica.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para identificação e procedimentos legais.